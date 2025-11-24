羅智強護中國籍配偶？陳培瑜酸：國民黨主張不是公平 是中國優先

民進黨團書記長陳培瑜。 圖：蕭依岑／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委羅智強近日宣布將推動《國籍法》修法，欲替中國籍配偶增訂「防小人條款」，讓「陸配參政權不受國籍法規範」。對此，民進黨團書記長陳培瑜今（24）日嚴厲批評，這根本是替「中國籍」打造特權通道，不但破壞國家忠誠原則，更把其他新住民變成「二等新台灣人」。

陳培瑜指出，依現行《國籍法》第20條規定，所有民選公職，無論原本是美國籍、日本籍、越南籍或中國籍，都必須在就任前申請放棄其他國籍，並在一年內繳交證明，否則依法解職。這套制度本來就是「對所有人一視同仁」，並沒有特別針對中國籍配偶設限。

廣告 廣告

然而，她痛批，羅智強版修法反而是反其道而行，要將「中國籍」單獨拉出來列為例外、標註「不受國籍法規範」。陳培瑜直言，這不只是為特定個案量身打造，更是讓中國籍人士享有完全不同於其他新住民的「政治特權」，本質上就是「中國優先」。

陳培瑜強調，台灣應該討論如何讓更多新住民參政，但前提是「不分國籍來源，一律適用同一套國安與忠誠標準」。國民黨若擅自為中國籍增設免責條款，不只是違背公平，更會造成國家忠誠風險。

她也批評，國民黨此舉是「把陸配推上火線，順便送給中國籍一張特權公職入場券」，完全脫離民主社會的平等原則，也對其他新住民極不尊重。

陳培瑜最後強調：「擔任台灣的公職，就只能拿一個國家的護照──那個國家叫中華民國。」她呼籲在野黨不要為政治操作犧牲國家標準。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

公投再度綁大選 時力砲轟藍綠白「集體失憶」：荒謬政治現形記

藍營強推中配參政免棄「中國」國籍！他質疑：國民黨承認一中等於中華人民共和國