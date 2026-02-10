羅智強護航涉貪高金素梅 北檢曝偵辦原委：高金素梅涉及3案

無黨籍立委高金素梅。（圖片來源／高金素梅粉專）

加入國民黨團運作的無黨籍立委高金素梅今（10）早驚傳涉貪，檢調因此大舉搜索其住家與辦公室並帶回偵訊。消息一出，國民黨立委羅智強便護航高金是最認真的立委，接著痛斥總統賴清德，稱「賴清德不演了」，並要支持者絕對不向「獨裁的賴清德」屈服。

對此，包括陳培瑜、蘇巧慧在內的多位民進黨立委，則表示目前資訊還不明確，應先靜待司法調查才對。陳培瑜並反擊羅智強，急著出來幫忙洗地、漂白，甚至急著想要帶輿論風向說這是政治迫害，「如果沒有犯錯，為什麼急著出來洗地？如果沒有犯法，為什麼急著出來漂白？」

民進黨台北市議員初選參選人馬郁雯則爆料，高金素梅涉及大量發放來自中國的防疫物資，而國民黨立委陳玉珍也曾因此丟棄大量中國快篩，且與高金素梅同一品牌，所以「除了高金素梅，還有一位國民黨的委員陳玉珍也高度可疑。」

北檢曝偵辦原委：高金素梅涉及3案

對於高金素梅今早遭檢調大舉搜索偵訊，台北地檢署發布新聞稿做出3點說明：

一、本案係法務部調查局國家安全維護工作站（下稱國安站）報請本署指派檢察官指揮偵辦。

二、 某立委及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，承辦主任檢察官、檢察官於今（10）日指揮國安站調查官，持法院核發之搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員之住居所等共 30 處，並通知該委員、張姓助理及相關人員等共 18 人到案說明，目前持續調查釐清中。

三、 鑑於本案受社會輿論關注，經審酌公共利益之維護與合法權益之保護，認有說明必要，爰依偵查不公開作業辦法第 8 條第 1 項第 1 款規定，說明如上。

綠委籲靜待司法調查，羅智強迫不及待劍指賴清德

對於高金素梅遭到檢調偵辦，民進黨立委蘇巧慧表示：「我想現在的資訊都還不明確，就是靜待司法單位的調查結果。」另一民進黨立委陳培瑜也稱：「目前傳出高金素梅被搜索、約談，到底是什麼樣的事件，都可以靜待司法調查。」

然而，於台北地檢署發出新聞稿說明之前，國民黨立委羅智強便率先進行政治操作，一方面護航高金素梅是最認真的立委，一方面痛斥總統賴清德，稱「賴清德不演了」，並要支持者絕對不向「獨裁的賴清德」屈服。

陳培瑜：如果沒有犯法何必急著出來漂白？

針對羅智強含沙射影指控總統賴清德，民進黨立委陳培瑜反擊道，不知道為什麼，羅智強急著出來幫忙洗地、漂白？甚至急著想要帶輿論風向說這是政治迫害？

「如果沒有犯錯，為什麼急著出來洗地？如果沒有犯法，為什麼急著出來漂白？」陳培瑜強調：「所有的調查都必須要靜待司法調查的結果，才能夠給予委員一個公道，或者如果真的有犯罪事實，也希望早日糾正她的行為。」

陳培瑜續指，過去高金素梅確實有非常多令人感到納悶且引起爭議的言論，例如在總質詢時對著行政院長說「我們習近平主席」，請問高金素梅委員到底是哪一黨的立委？又是哪一國的立委？到底是在為台灣人民謀福利，還是在為習近平政府說話？而這樣的立委當然備受質疑。

案情恐牽連其他立委？馬郁雯爆：陳玉珍也高度可疑

民進黨台北市議員初選參選人馬郁雯（中正、萬華）進一步爆料，高金素梅曾經在疫情期間大量發放來自中國的防疫物資，包含廈門寶太生物科技有限公司（BIOTIME）所生產的「新冠病毒（2019-nCoV）抗原檢測試劑盒、N95口罩與酒精等，檢調要釐清背後是否有背後有無中共資金或勢力協助。

「但除了高金素梅，還有一位國民黨的委員陳玉珍也高度可疑」，馬郁雯指出：「2024年3月14日立法院發生了一件怪事，陳玉珍辦公室突然丟棄大量來自中國的快篩，總計三百箱，每箱十盒，總計一萬五千份的快篩。」

馬郁雯說，當時在記者圈討論過一陣子，但最後不了了之，「但今天我看到高金素梅的新聞後，一切都連起來了，因為陳玉珍丟棄的中國快篩與高金素梅遭疑來自境外勢力的快篩是同一個廠商、同一個品牌！這是單純的巧合？還是中國境外敵對勢力趁疫情時大量贊助國民黨民意代表介選？如果是後者，這是百分之百踩到反滲透法的紅線！北檢如果要查，不要忘了陳玉珍。」

(原始連結)





