羅智強護航高金！律師直搖頭：不貪污很難嗎

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▲高金素梅涉詐領助理費高達787萬餘元，遭北檢起訴並建請法院從重量處12年6月徒刑。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWNEWS今日新聞] 無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費及相關補助高達787萬餘元，遭北檢依《貪污治罪條例》起訴，並建請法院從重量處12年6月徒刑。國民黨立委羅智強為其護航，痛批總統賴清德「清算在野黨排第一」，民進黨更非常得意，要辦17位有案在身的在野黨立委。對此，律師林智群看了直搖頭，反吐槽：「怎不說藍白就是一堆犯罪分子組成的犯罪集團？不貪污犯法很難嗎？」

林智群提到，羅智強昔日曾任台北市議員，但當一當卻不務正業跑去行腳，接著去選桃園市長不成，之後再滾回台北市。他狠酸，難道這些也都是賴清德逼他的嗎？羅智強都幾歲的人了，大人大種了，為自己的行為負責，很難嗎？

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藍白17立委涉案！林智群酸爆：羅智強還想自比岳飛？

「這些藍白立法委員，真的是沒羞恥心欸。」林智群指出，地檢署偵辦了好幾年，起訴書好幾百頁，羅智強卻稱賴清德想辦誰就辦誰，「莫須有」3字就綽綽有餘。他強調，貪污就貪污，還想把自己比為岳飛？在野黨立法委員17個有案在身，怎麼不說藍白就是一堆犯罪分子組成的犯罪集團？不貪污犯法很難嗎？

林智群直言，一般民眾不論是當保全、計程車司機，都要良民證，就他們立法委員不用？他更調侃，那立法委員的道德標準比一般人還低欸，一堆選民不喜歡犯罪者當自己鄰居，卻可以接受犯罪者當立法委員，笑死，要搞錢就不要從政。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

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