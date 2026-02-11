羅智強急護高金「因3.8億證據」？她：藍營多少人拿中國快篩？

論壇中心／綜合報導

台北地檢署今（10日）大動作約談並搜索無黨籍立委高金素梅，疑涉詐領助理費、非法輸入中國製快篩試劑、詐領原民協會補助款，藍委羅智強第一時間聲援「民主寒冬來臨，下一個又是誰」。政治評論員吳靜怡秀出遭檢調懷疑、羅智強和高金素梅一起發疑為中國製快篩的照片，大酸「羅智強是幫自己集氣」。

吳靜怡在《台灣向前行》節目中秀出2022年的照片，高金素梅與羅智強一起送防疫物資到桃園龍潭，羅智強手上便是檢調這次懷疑未經許可輸入的中國製快篩。吳靜怡指出，據2022年相關的報導，有一間「廈門寶太生物科技有限公司」免費捐贈台灣共380萬人份的快篩，總價值3.8億元，「國民黨有多少人可能拿過這些快篩？」 當初羅智強跟高金素梅一起發疑為中國製的快篩，羅智強一定會緊張。

吳靜怡也質疑，立法院垃圾場2024年被發現有很多報廢的快篩，丟快篩的國民黨立委陳玉珍，有沒有可能也是牽涉同一件事情？

同場來賓專欄作家吳崑玉也補充，當初陳玉珍丟棄的快篩試劑，一劑大概100、200元，假設每劑100元，買了1萬5000條就花了100多萬元了，「你會把100多萬元這樣子丟掉嗎？」，並意有所指地說「好，全部破案了」。

原文出處：羅智強急護高金素梅「因3.8億這證據」？她問國民黨：多少人拿過中國快篩？

