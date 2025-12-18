羅智強質詢引歷史名言 質疑政府不尊重國會多數決

國民黨立委羅智強今日在立法院質詢時,針對民主原則與憲政運作提出一連串質疑,與府方官員激烈交鋒。

羅智強首先詢問司法院副秘書長王副秘書長、法務部長鄭銘謙等官員「國家不需要多數的意志,只需要一個堅強的意志」這句話的出處。在官員均表示不了解後,羅智強揭曉答案是納粹德國獨裁者希特勒所說,並直言「就是你們的偶像」。官員立即嚴正否認「他絕對不會是我們的偶像」。

羅智強接著引述總統賴清德曾說「不是表決多數贏就可以,不是這樣」,追問官員這段話的出處。在官員支吾近30秒後才確認是賴總統所言。羅智強質疑這段話與希特勒名言「87%相像」,並諷刺「建議賴總統跟希特勒結拜算了」。官員立即反駁「委員不能這樣講」。

羅智強強調「少數服從多數、多數尊重少數」是小學生都知道的民主道理,並追問希特勒、史達林等獨裁者是執政時獨裁還是在野時獨裁。他批評「能夠獨裁的歷史上只有執政者」,諷刺「在野獨裁四個字是賴清德發明的,我這輩子沒聽過」。

質詢中,羅智強引述總統府前秘書長潘孟安曾表示「行政院憲政設計上應該副署,不然就是打臉賴總統、造成憲政危機」,質疑現任行政院長卓榮泰不副署的做法。官員回應「賴總統支持卓院長的決定,沒有打臉的問題」,羅智強則批評「你們唾面自乾,你最厲害」。

羅智強最後引用希特勒「元首永遠是對的」名言,批評賴清德邏輯是「只有我是對的,表決多數已經不算數」。官員多次要求羅智強更正「希特勒是賴總統偶像」的說法,羅智強則堅稱「就是事實」,雙方激烈交鋒。

