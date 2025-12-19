羅智強質詢火力全開 張惇涵吐「神邏輯驚句」遭打臉

行政院秘書長張惇涵。（圖／本報資料照片）

行政院長卓榮泰決議不副署財劃法，政院秘書長張惇涵昨（18）日到立院專案報告，因為接連「電爆」國民黨立委羅智強、翁曉玲、王鴻薇，一夕間爆紅。不過網友看到他質詢羅智強狂噴神邏輯「驚句」，忍不住開酸：「很會拗」、「一臉正經的講幹話」、「瞎掰鬼扯」。

立院昨天進行「行政院長不副署」報告，羅智強詢問「不是表決多數就可以喔！不是這樣喔！」這句話是誰的名言？張惇涵表示，小學生都聽過「少數服從多數，多數尊重少數」，也都知道這個道理；羅智強反嗆：「尊重是尊重，但今天民主表決誰贏？」張惇涵又反問：「那人民投票誰贏？」

後來羅智強跟張惇涵爭論獨裁的定義，結果張惇涵一度愣了3秒鐘回答不出來，接著說：「我打斷你的話也不行，我讓你講也不行，這個很奇怪」；羅反擊：「你還是沒回答」，結果張回應：「你繼續講沒關係」、「委員你繼續論述沒關係」。

過程中，羅智強不滿張惇涵一直「跳問題」，談到檢調繼續搜索在野黨的黨部，清算一些在野黨的人員，包括所有司法的行動，因此好奇「今天能夠做行政權決定的是在野黨嗎？」怒轟歷史上能獨裁的只有執政者，要對方去研讀憲政學。

羅智強指出，總統府秘書長潘孟安打臉賴總統，張惇涵表示：「賴總統支持卓院長的決定，沒有打臉的問題」，這段話讓羅智強不予苟同，回嗆：「不副署總統要公布的法令不是打臉，你們唾面自乾你最厲害」，狠酸張惇涵的辯護能力非常高，「潘孟安說昨天才打臉賴清德，也恭喜你今天以前潘孟安的副秘書長，你打臉潘孟安」，張惇涵則澄清：「我沒有打臉潘孟安」。

質詢影片經中天新聞上傳YouTube，短短1天引來5.8萬人觀看，並有300多人留言，「好傲慢的官員」、「不得不說，民進黨官員的辯護能力，強詞奪理很強」、「這位行政院祕書長太囂張」、「硬拗死辯，好個發言人！」、「一個國家的官員，都是睜著眼說瞎話」、「妥妥的青鳥惡邏輯！」、「這種不夠格的副秘書長滾下台吧」。

