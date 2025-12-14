羅智強贈布鞋力挺「在地港湖子弟」 陳冠安雙腳走遍港湖59個里扎根地方 7

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

國民黨立委羅智強昨日公開為同黨南港內湖區市議員參選人陳冠安站台，盛讚其為「真正的港湖子弟、南港囝仔」，不僅深耕地方、專業完整，更是新世代中少見兼具政策力與戰鬥力的政治工作者；羅智強更在今（14）日呼籲港湖鄉親在2026年民調初選中全力支持陳冠安，羅並當場贈送步鞋，希望陳延續勇腳精神，爭取更多選民認同。

2026選戰布局，國民黨青年部前主任陳冠安爭取北市港湖議員提名，啟動「港湖百萬步」行動。首站將從陳冠安成長的南港出發，以雙腳走遍港湖59個里，親手將文宣投進鄉親信箱，目前未設任何大型看板，要用最踏實的方式與選民溝通。

廣告 廣告

「他不是為了選舉才回來，而是一直都在，爭取一個服務家鄉、讓港湖更好的機會。」羅智強指出，陳冠安自小成長於南港國宅，從國小、國中到高中皆就讀南港學區，是土生土長的南港人；而此次「港湖百萬步」行動，象徵不忘本、也展現長期扎根地方的決心。

羅智強贈布鞋力挺「在地港湖子弟」 陳冠安雙腳走遍港湖59個里扎根地方 9

羅智強直言，南港人口雖約為內湖的一半，但依人口比例，本應有2至3位南港出身的市議員；然而目前8席議員中，僅有1位是南港出身，近幾屆選舉內湖新人不斷當選，南港卻缺乏世代傳承，「正需要像陳冠安這樣有10年幕僚歷練，橫跨國會與地方議會，對制度與政策運作相當熟稔的新血接棒」。

羅智強也指出，陳冠安個性溫和，但在監督執政黨時從不退讓，過去在4大公投、國會改革及大罷免等重大政治攻防中，皆展現出高度議題戰力，敢言敢戰、立場鮮明。此外，今年4月，陳冠安因推動罷免行動，清晨遭檢調帶走偵訊，最終獲不起訴處分；羅智強表示，顯示陳冠安面對司法壓力，仍不畏懼、持續站在第一線監督執政黨，展現堅定意志與民主信念。

「陳冠安投入民調初選以來，早已因長時間行走基層、勤跑地方而穿壞一雙鞋。」羅智強也分享，今日他特別親手致贈一雙步行鞋，期許陳冠安穿著這雙鞋，延續自己過去行腳台灣、行腳大安的精神，將這雙鞋走到磨破，走出對選民的承諾與對地方的責任。

羅智強贈布鞋力挺「在地港湖子弟」 陳冠安雙腳走遍港湖59個里扎根地方 11

「南港過去曾被貼上刻板標籤，但近年已快速轉型為台北最具發展潛力的核心區域。」陳冠安表示，高鐵、北流、LaLaport、南港展覽館、中研院、軟體園區、生技園區等重大建設相繼到位，結合內湖科技園區，港湖未來勢必成為台北發展的重要引擎，「越關鍵的地區，越需要年輕、專業、有政策能力的議員，在議會為地方發聲」。

在政策主張上，陳冠安提到，自己長期關注居住正義、動物保護、交通安全與教育議題，這次提出「港湖百策」，以一百項具體政策回應港湖發展需求，期盼讓南港、內湖走向更安全、更宜居、更有未來的城市樣貌。

陳冠安宣示，將在初選前走完59個里，用上百萬步，徒步走入港湖大街小巷，投遞每一戶信箱，親手告訴港湖鄉親自己的理念願景，並且透過這樣的機會，傾聽在地的心聲，更加深入認識在地的狀況，用自已的心意與誠意，爭取每一位港湖鄉親的支持。

照片來源：翻攝自陳冠安臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中油油庫重劃奪建築金質首獎 高虹安是重要關鍵推手

賴清德邀3院長國政茶敘韓國瑜「不克出席」 郭雅慧：意外與不解

【文章轉載請註明出處】