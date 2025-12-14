羅智強贈布鞋力挺「在地港湖子弟」 陳冠安雙腳走遍港湖59個里扎根地方
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導
國民黨立委羅智強昨日公開為同黨南港內湖區市議員參選人陳冠安站台，盛讚其為「真正的港湖子弟、南港囝仔」，不僅深耕地方、專業完整，更是新世代中少見兼具政策力與戰鬥力的政治工作者；羅智強更在今（14）日呼籲港湖鄉親在2026年民調初選中全力支持陳冠安，羅並當場贈送步鞋，希望陳延續勇腳精神，爭取更多選民認同。
2026選戰布局，國民黨青年部前主任陳冠安爭取北市港湖議員提名，啟動「港湖百萬步」行動。首站將從陳冠安成長的南港出發，以雙腳走遍港湖59個里，親手將文宣投進鄉親信箱，目前未設任何大型看板，要用最踏實的方式與選民溝通。
「他不是為了選舉才回來，而是一直都在，爭取一個服務家鄉、讓港湖更好的機會。」羅智強指出，陳冠安自小成長於南港國宅，從國小、國中到高中皆就讀南港學區，是土生土長的南港人；而此次「港湖百萬步」行動，象徵不忘本、也展現長期扎根地方的決心。
羅智強直言，南港人口雖約為內湖的一半，但依人口比例，本應有2至3位南港出身的市議員；然而目前8席議員中，僅有1位是南港出身，近幾屆選舉內湖新人不斷當選，南港卻缺乏世代傳承，「正需要像陳冠安這樣有10年幕僚歷練，橫跨國會與地方議會，對制度與政策運作相當熟稔的新血接棒」。
羅智強也指出，陳冠安個性溫和，但在監督執政黨時從不退讓，過去在4大公投、國會改革及大罷免等重大政治攻防中，皆展現出高度議題戰力，敢言敢戰、立場鮮明。此外，今年4月，陳冠安因推動罷免行動，清晨遭檢調帶走偵訊，最終獲不起訴處分；羅智強表示，顯示陳冠安面對司法壓力，仍不畏懼、持續站在第一線監督執政黨，展現堅定意志與民主信念。
「陳冠安投入民調初選以來，早已因長時間行走基層、勤跑地方而穿壞一雙鞋。」羅智強也分享，今日他特別親手致贈一雙步行鞋，期許陳冠安穿著這雙鞋，延續自己過去行腳台灣、行腳大安的精神，將這雙鞋走到磨破，走出對選民的承諾與對地方的責任。
「南港過去曾被貼上刻板標籤，但近年已快速轉型為台北最具發展潛力的核心區域。」陳冠安表示，高鐵、北流、LaLaport、南港展覽館、中研院、軟體園區、生技園區等重大建設相繼到位，結合內湖科技園區，港湖未來勢必成為台北發展的重要引擎，「越關鍵的地區，越需要年輕、專業、有政策能力的議員，在議會為地方發聲」。
在政策主張上，陳冠安提到，自己長期關注居住正義、動物保護、交通安全與教育議題，這次提出「港湖百策」，以一百項具體政策回應港湖發展需求，期盼讓南港、內湖走向更安全、更宜居、更有未來的城市樣貌。
陳冠安宣示，將在初選前走完59個里，用上百萬步，徒步走入港湖大街小巷，投遞每一戶信箱，親手告訴港湖鄉親自己的理念願景，並且透過這樣的機會，傾聽在地的心聲，更加深入認識在地的狀況，用自已的心意與誠意，爭取每一位港湖鄉親的支持。
照片來源：翻攝自陳冠安臉書
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
賴清德邀3院長國政茶敘韓國瑜「不克出席」 郭雅慧：意外與不解
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 167
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 193
仗著民調回升？賴清德突批藍白立委 吳子嘉：簡直不像話
近來民調有回升跡象的總統賴清德，12日公開批評國民黨、民眾黨立委，指稱其不審總預算，還阻止1.25兆國防特別預算進入委員會審查，反而逕付二讀通過許多法案，嚴重影響國家安全。賴清德更嗆藍白立委未檢討改進、沒有得到教訓。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉驚呼，總統怎麼可以罵藍白立委，痛批他「簡直不像話」。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 381
在野聯手推動反年改、賴清德組「便當會」全面迎戰...許美華指「行政權終於決定硬起來」：若不接受就提不信任投票、倒閣！
許美華表示，執政黨的態度很明確了，「行政權強硬，把球丟回去給藍白立委，如果不接受就來提不信任投票，來倒閣吧！」放言 Fount Media ・ 17 小時前 ・ 213
藍白黨團聯手「毀憲亂政」推多項爭議法案...汪浩喊話府院黨「準備好重選國會」：當立院無法自我節制「解散國會」就是民主機制下的必要重開機
汪浩喊話，「府院黨現在就該動起來，凝聚民意，為解散國會、重選立法院，做好政治與社會的準備」！放言 Fount Media ・ 23 小時前 ・ 235
賴清德證實召開便當會！怒斥藍白「沒得到教訓」：種種法案影響國安
即時中心／黃于庭報導立法院國民黨團、民眾黨團頻通過爭議法案，更聯手封殺國防特別條例草案、政院版《財劃法》，至今也未審議中央政府總預算，導致朝野不斷交鋒。總統兼民進黨主席賴清德今（12）日11時50分，將邀請黨籍51位立委進行便當會，擬針對爭議法案進行討論。對此，賴清德證實此事，並痛批藍白嚴重影響國家安全、社會安定，更傷害人民公平權利。民視 ・ 1 天前 ・ 1108
韓國入境卡把台灣列中國 矢板明夫1招反制
[NOWnews今日新聞]韓國電子入境申報系統（E-ArrivalCard）自今年2月啟用，將系統上稱呼我國為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，仍未獲修正標示。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 259
邀3院長國政茶敘「韓國瑜突不去了」 黃揚明：賴清德想解政治僵局該見2人
總統賴清德訂於下周一（15日）邀請行政院長、立法院長及考試院長進行國政茶敘，希望解決《財政劃分收支法》及《公務人員退休資遣撫卹法》爭議，不過，總統府發言人郭雅慧今（12）日表示，總統本是依《憲法》進行院際協商，立法院長韓國瑜提議以茶敘形式交換意見，總統允諾安排，但韓院長稍早又忽然表達不克出席，府方感到意外與不解。郭雅慧今日晚間指出，為因應當前包括《財劃法》、......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 115
藍營5縣市恐翻轉？郭正亮示警這些人真的強
[NOWnews今日新聞]資深媒體人黃暐瀚日前指出，5個藍營執政的縣市：宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，是民進黨明顯存在翻轉機會的地區，競選策略「不只守，還想攻」。對此，前立委郭正亮昨（11）...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 68
停砍公教年金…10年多撥7千億？林憶君曝綠營陰謀：恐嚇性數字
立法院會昨（12）日三讀修正相關條文，確定停砍公教人員的年金，並回溯至2024年。總統賴清德在臉書說重話，強調年改絕對不該走回頭路，否則將付出極為沉痛的代價；對此，民眾黨立委林憶君開嗆民進黨，不要再拿「恐嚇性數字」來欺騙人民。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 43
卓榮泰擬「不副署」法案 學者：看不懂哪招
[NOWnews今日新聞]立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，移請立法院覆議，並提出行政院版的《財劃法》，但覆議案再度遭立法院否決，政院版《財劃法》也遭藍白封殺，無法審查。民進...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 98
台南最新民調曝光！陳亭妃居冠 林俊憲指「1關鍵問題」
即時中心／温芸萱、謝宛錚報導2026九合一選舉將於明年11月28日登場，台南市熱門人選包括民進黨立委陳亭妃、林俊憲，以及國民黨立委謝龍介、前立委陳以信。《鋒燦傳媒》昨（11）日公布最新民調，陳亭妃53.2%，領先謝龍介的25.0%；林俊憲44.9%，高於謝龍介的30.9%。對此，林俊憲今（12）日表示，他在民進黨內部民調一直勝過謝龍介，差距逐漸拉大，並指出，現在最重要的是藍營介入綠營初選問題。2026年九合一選舉將於明年11月28日登場，各陣營已開始布局。台南市熱門人選包括民進黨立委陳亭妃、林俊憲，以及國民黨立委謝龍介、前立委陳以信。昨日《鋒燦傳媒》公布最新民調顯示，若民進黨推派陳亭妃參選，支持度53.2%，大幅領先謝龍介的25.0%；若推派林俊憲參選，支持度44.9%，雖未過半，仍高於謝龍介的30.9%。民進黨初選方面，陳亭妃也領先林俊憲超過10個百分點。民進黨立委陳亭妃。（圖／民視新聞資料照）國民黨立委謝龍介。（圖／民視新聞資料照）對此，林俊憲表示，他尊重《鋒燦傳媒》民調，但依據民進黨內部掌握的民調，他一直領先謝龍介，且差距持續拉大，同時緊追陳亭妃。他指出，現在首要任務是解決國民黨介入民進黨初選的問題，並爭取中間選民及淺藍選票，期望達成所謂「黃金交叉」。林俊憲認為，由於民進黨自家民調沒有排藍，多少影響民調準確性；他直言，國民黨正是利用這點介入綠營初選，希望透過干擾民進黨，讓對手黨內勝出的候選人在大選失利。他強調，將持續爭取中間選民的支持，是未來努力的方向。原文出處：快新聞／台南最新民調曝光！陳亭妃居冠 林俊憲指「1關鍵問題」 更多民視新聞報導助理費除罪化延燒！律師為提案「正名」提醒1事陳玉珍稱「國會助理是我的家人」當面遭狂嗆：不要講X話！19天內兩起墜樓！校方再辦「送煞」鎮亡魂 網：求救訊號未被聽見？民視影音 ・ 1 天前 ・ 9
藍白挾人數優勢通過「反年改」法案 綠委嘆：改革八年毀於一旦
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立法院今（12）日三讀通過「反年改」法案，將停砍公立教職員退休金、停止所得替代率逐年降低，外界擔憂退撫基金提前破產，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
王鴻薇曬「憲法危機」圖卡批賴清德獨裁 網回嗆：趕快提倒閣
國民黨靠著立委人數優勢日前三讀通過反年改修法，總統賴清德12日po文強調「年改絕對不能、也不該走回頭路」，相關消息曝光引發外界熱議。王鴻薇昨（13）日po文，曬出一張「憲法危機」圖卡，不滿指行政院針對立法院三讀通過的法案，總統公布後，行政院「不副署」或「不執行」都被民進黨內認定為沒有違憲，「顯然，民進黨上下，已經準備好跨過民主政治的底線」，該篇po文曝光後，反而引起許多網友留言回嗆「趕快提起倒閣」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 48
年改倒退！藍白強行通過停砍公務員年金 所得替代率回溯停在2023年
立法院國民黨團推動反年改修法，提案修正《公務人員退休資遣撫卹法》，《公立學校教職員退休資遣撫卹法》第三十七條條文修正草案，，今天（12日）下午三讀通過，公務人員所得替代率回溯至2023年。《公務人員退休資遣撫卹法》以同意票60票、不同意票48票，《公立學校教職員退休資遣撫卹法》以同意票60票、不同意票50票，在藍、白兩黨人數優勢下通過。鏡報 ・ 1 天前 ・ 10
年金牽涉世代正義！賴清德籲朝野再三思考
[NOWnews今日新聞]立法院會昨日三讀通過反年改修法，對此，總統賴清德今（13）日受訪時表示，年金議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，而前總總統蔡英文任內完成前總統馬英九想完成，卻沒辦法完成...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 12
2026開打？ 高嘉瑜內湖看板被「綠議員取代」
民進黨前立委高嘉瑜要爭取2026回鍋選港湖議員，結果在內湖的看板竟被無預警撤換，而掛上的是民進黨台北市議員王孝維新看板，對此高嘉瑜表示，是被告知才知情，事後打電話了解原來是因為王孝維希望過年能跟選民拜年，盼能把看板放到過完年。TVBS新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2
民眾黨的議員提名考驗：是壯大自己，還是活成「藍二代」？
[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿民眾黨2026年地方議員提名起跑，目前已完成兩波提名，正在進行第三波提名作業，現任議員選區大致底定，不過非現任選區還未啟動...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
日本有事小泉很忙 奔走拉攏美澳北約 中國施壓歐洲挺一中 共軍九天無人機母艦首飛成功 劍指一島鏈意味濃 南京大屠殺88週年 中日冤仇仍難解 美國態度藏玄機｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日衝突持續升級。日本防衛大臣小泉進次郎近期積極奔走國際，先後與美國國防部長、北約秘書長、義大利及澳洲防長等多國官員通話或會晤，尋求在區域威脅升高下加強合作。中國也加緊外交動作，向法、德、英等歐洲國家施壓，要求在台灣議題上表態支持「一中原則」，形成各方被捲入的外交角力。 在軍事方面，中國公布大型無人機母艦「九天號」首飛成功的訊息，也被視為對第一島鏈的示警。配合近期艦隊與航母於東亞行動，中方對日本釋出明確警訊。適逢南京大屠殺公祭日前後，歷史傷痕也使中日關係更加緊張。 美國在此緊繃局勢中扮演關鍵角色。白宮發言人強調美中是「良好工作關係」，而美日則是「重要同盟」，到底有何深意？隨著川普預計明年訪中、日方推動高層互動，美日同盟的走向將牽動整個印太的戰略平衡。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 5
美和平方案籲烏軍撤離頓巴斯 澤倫斯基嗆：不公平｜#鏡新聞
烏克蘭總統澤倫斯基於11日舉行記者會，指出美國總統川普在烏俄和平方案中，提議烏克蘭完全撤出東部頓巴斯，在目前還由烏軍控制的地區成立特別經濟區，規定烏俄雙方都不能占領。讓他高喊，只有烏軍撤兵並不公平。而北約秘書長呂特最新也警告，俄羅斯可能在未來5年內對北約成員國發動攻擊，強調各國應該做好戰爭準備。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1