羅智強轟國防預算1.25兆 卓揆「筆指太陽穴」猛搖頭

卓榮泰前往立法院備詢。（圖／東森新聞）





行政院長卓榮泰赴立法院備詢，國民黨立委趁著國是論壇，猛轟行政院對財劃法提覆議案。另外針對賴政府喊出1.25兆的國防特別預算，在野黨立委也痛批沒有討論，總統應赴立院做國情報告。而在朝野攻防之際，也有立委關注卓揆有無健檢的議題。

行政院長卓榮泰vs.立委羅廷瑋：「跟你問一個比較私密性的問題，請問你有做攝護腺的相關檢查嗎？（沒有）。」

質詢問題百百種，藍委問卓揆，有沒有檢查攝護腺？

行政院長卓榮泰vs.立委羅廷瑋：「您知道攝護腺檢查對男性來說比較尷尬嗎？（也不會），是嗎？（有病就要吃藥就要醫）。」

廣告 廣告

白委再問少子化。

行政院長卓榮泰vs.立委陳昭姿：「我認為我們推出的，不應該只是政策，而是少子女化的對策。預算是逐年增加，但我認為它並沒有顯現出我們期待的要求。（我知道你們努力，但效果不佳）。」

搶救少子化，卓揆喊出要有對策，但現在事實上行政團隊近期花更多心思在想，怎麼為錢有上上策避免失策。好比財劃法爭議持續燒，藍委痛批卓揆八度提覆議案，挑戰國會底線！

立委許宇甄：「以覆議手段恐嚇國會、壓迫地方政府。」

在野黨更痛批，賴政府喊要1.2兆國防特別預算，可沒有總統一聲令下說的算。藍委喊出賴總統提出這樣的預算，應自己出來與大家解釋，立法院應邀賴總統做國情報告！

立委羅智強：「台灣要當烏克蘭人，要不要再說一遍？要不要再說一遍？中國國民黨從沒有反對過今天維持我們的戰備。」

搶在卓揆備詢前，國是論壇，國民黨立委羅智強砲火猛烈。卓揆被罵此時，這個拿筆指腦袋的動作耐人尋味。國會動盪之時，預算案停擺！

衛福部先出招，聲稱在野若再不審預算，包括提高機構住民補助至18萬元的好意、長照3.0的美意，將「通通沒有」。

衛福部長石崇良：「預算沒有辦法通過，那麼按照規定，我們是不能夠執行。」

朝野為了錢爭鋒相對，雖說談錢傷感情，但執政黨與在野黨早沒有互信感情。

更多東森新聞報導

台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕

睽違2年！中科院台東成功試射飛彈 高度達30公里

中科院院重啟高彈道試射 最大彈道高度逾30公里

