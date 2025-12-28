羅智強轟民進黨沒招了 只剩抹紅韓國瑜

國民黨立委羅智強28日痛批，韓國瑜上任以來表現深受肯定，綠營每一次想要攻擊韓國瑜，反而只會增加人民對他的支持，如今沒招了，只剩下抹紅、造謠的老戲碼。（本報資料照片）

立法院長韓國瑜遭媒體影射與大陸介選有關。國民黨立委羅智強28日痛批，韓國瑜上任以來表現深受肯定，綠營每一次想要攻擊韓國瑜，反而只會增加人民對他的支持，如今沒招了，只剩下抹紅、造謠的老戲碼。

羅智強表示，近期網路流傳不明音檔，影射中共曾在2018年替韓國瑜參選高雄市長營造聲勢，相關大陸介選說法，先由日本《讀賣新聞》報導，《鏡週刊》隨即跟進，再補上所謂不具名國安人士的分析，試圖營造有所謂「鐵證」的假象。

羅智強直指，這種把消息丟給外國媒體、再出口轉內銷，由綠媒側翼加油添醋，最後找不具名國安人士背書的操作，正是典型的綠營造謠一條龍，根本是「王立強事件2.0」翻版。

羅智強指出，正如韓國瑜所說，抹紅、抹黑、抹臭既廉價又拙劣，卻成為轉移執政不利的慣用手法。自賴清德總統上任以來，綠能、食安、防災、廢土等問題層出不窮，為了奪權更導致憲政僵局，面對國會發起彈劾，最方便的方式就是轉移焦點。

羅智強最後轟，民進黨對內搞認知作戰，將在野黨全面抹成中共同路人，「自己有病，卻反過來灌全民迷幻藥」，把自己當皇上、把人民當白癡，質疑只剩造謠抹紅的民進黨，究竟要羞辱人民智慧、踐踏台灣民主到什麼時候。

