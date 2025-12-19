羅智強轟潘孟安毀憲亂政！他曝12年前一幕嗆：馬英九應該是罪魁禍首

政治中心／陳慈鈴報導

立法院18日舉行司法及法制委員會報告及備詢，國民黨立委羅智強和翁曉玲譴責總統府秘書長潘孟安未出席，引起關注。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，這是國民黨執政建立的「憲政慣例」。

張育萌表示，羅智強、翁曉玲、傅崐萁、黃國昌和王鴻薇砲轟潘孟安，說「總統府秘書長刻意規避出席、蔑視國會監督」，是嚴重破壞權力分立，開創規避監督的惡例。18日一早，司法法制委員會根本還沒開會，就先通過「譴責潘孟安毀憲亂政」的臨時提案。請問，會都還沒開就先通過「譴責」的結論，那幹嘛還要浪費大家時間開會？

張育萌說，其他人也就算了，羅智強不可能不知道，他自己根本就在鬼扯。潘孟安是總統府秘書長。風水輪流轉，12 年前，總統府秘書長叫楊進添。當時，立法院國防委員會召委是蕭美琴，邀請楊進添和國安會秘書長袁健生，到國會備詢。結果呢？兩個人通通沒來。袁健生還直接打電話給蕭美琴說，他們是幕僚，依照憲政慣例，「是行政院對立法院負責，不是總統府。」

張育萌指出，當時，國民黨立委林郁方立刻護航，扯說「這樣的做法已經是慣例」，甚至慢慢變成傳統。「不管大家是否同意，但現狀就是『他們不會來』」。事情發生在2013年5月，當時，總統叫馬英九、總統府副秘書長叫做羅智強。

張育萌表示，過了12年，羅智強不知道是失憶還是失智，完全忘了國民黨執政時，他們就是這樣搞的。現在，潘孟安清楚講出因為「權力分立」和「憲政慣例」，除非是審總統府預算或法案，才會到立法院。羅智強竟然帶頭咆哮，說這樣是「毀憲亂政」。那請問羅智強和翁曉玲，楊進添也是毀憲亂政嗎？林郁方毀憲亂政嗎？如果是的話，那馬英九應該是毀憲亂政的罪魁禍首。

至於潘孟安為何沒有出席？潘孟安表示，依照我國憲法權力分立原則及憲政慣例，總統府秘書長僅於立法院審查總統府預算案及主管法案時，才會列席備詢。此項慣例無論政黨輪替與否，歷任政府均一致遵循，目的是在保障行政與立法體系間的相互尊重。

