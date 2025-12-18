羅智強轟賴清德如希特勒「87%相像」 張惇涵激辯護主

立法委員羅智強今（18）日在立法院質詢時，引用希特勒名言「國家不需要多數的意志，只需要一個堅強的意志」，對比賴清德總統「不是表決多數贏就可以，不是這樣」的發言，質疑兩者相似度高達87%，批評總統有獨裁傾向。行政院秘書長張惇涵當場激烈反駁，現場火花四射。

張惇涵與羅智強言詞交鋒。（圖／國會頻道）

羅智強在質詢司法院副秘書長王梅英、法務部長鄭銘謙及張惇涵時，先詢問三人是否知道「國家不需要多數的意志，只需要一個堅強的意志」這句話的出處。當三人都表示不知道後，羅智強揭曉答案是納粹德國獨裁者希特勒所說，並將其與賴總統的發言進行對比，建議賴總統「跟希特勒結拜算了」。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

面對羅智強的猛烈攻擊，張惇涵立即跳出為賴總統辯護，強調「多數也要尊重少數」才是賴總統的原意，並反駁「不能這樣講」。然而羅智強不買帳，繼續追問歷史上的獨裁者都是在執政時期才能進行獨裁統治，質疑「在野獨裁」概念的合理性，認為這是賴清德政府的創新發明。

雙方攻防過程中，張惇涵試圖轉移話題提及蔣介石等歷史人物，表示「蔣介石也是有名的獨裁者，他也在野的時候跟執政的時候都有獨裁」。羅智強立即反擊「所以你們要效仿蔣介石嗎？」張惇涵則回應「我們現在在獨裁嗎？現在在這裡嗎？沒有嗎？」雙方你來我往，針鋒相對。

羅智強進一步引用總統府秘書長潘孟安的發言質疑賴政府前後不一，並提及近期對在野黨黨部的搜索行動。張惇涵在整場質詢中多次試圖為政府政策辯護，但羅智強堅持回到原本的質詢重點，質詢在激烈攻防中結束。

