羅智強轟賴清德「偶像是希特勒」 張淳涵反酸：你想當他發言人我能推薦

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法修正案，立法院司法法制委員會今（18）日召開專題報告，行政院秘書長張惇涵應邀備詢，與同為前總統府副秘書長的立委羅智強在質詢台上唇槍舌戰，羅智強批評總統賴清德發明前所未有的「在野獨裁」概念，卓榮泰不副署在公然打臉賴清德；張淳涵則反批，立院針對財劃法覆議案，不給討論、也不讓行政院來報告，這不是監督，而是封口。

羅智強表示，賴清德的名言「不是表決多數就贏」，這與希特勒獨裁有什麼不同，認為希特勒和史達林都是執政的時候獨裁、發生屠殺事件，賴清德發明「在野獨裁」四個字，舉世民主所無。對此張淳涵回擊，「蔣介石也是有名的獨裁者，他在野和執政時都有獨裁的案例」、「法務部長是行政院長任命的，但憲法法庭不是行政院癱瘓的。」

羅智強則不甘示弱表示，難道賴清德要效法民進黨口中的獨裁者嗎？並稱憲法法庭就是賴清德癱瘓的，到現在都不願意提一個公正的大法官人選，前總統陳水扁在少數執政下都沒有出現不副署的情況，潘孟安去年備詢時才說過，行政院若不副署法律案將會發生憲政危機，現在卓榮泰就是在公然打臉賴清德、唾面自乾，賴清德的邏輯就是只有他是對的，表決多數也不算數。

張淳涵說，「賴清德總統支持卓院長的決定，沒有打臉的問題」、「你不是賴清德的發言人不要講這種話，還是你想當他的發言人我可以推薦」，對於羅智強指控「賴清德的偶像是希特勒」，張淳涵也嚴正指出，這只是羅智強個人的臆測，這裡是國會殿堂，國會還在召開、委員們也在質詢，沒有被癱瘓的問題。



