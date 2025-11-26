羅智強轟2.2兆軍費買到「喪權辱國」 連菲律賓基地升級都要台灣買單

國民黨團今日召開記者會,針對美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」(USCC)建議台灣協助升級美軍菲律賓軍事基地一事,嚴正要求賴清德總統必須向國人公開說明。書記長羅智強痛批,賴清德執政後對軍公教、警消、弱勢喊窮,現在卻有錢幫其他國家武裝,天價軍費只買到「喪權辱國」。

根據外媒報導,USCC在「2025年致國會年度報告」中建議,美國國會指示國務院透過海外軍售案,讓台灣以非武器支援服務形式,協助提供經費升級改造美軍菲律賓軍事基地,外交部次長已證實收到此建議。

羅智強指出,國民黨執政時期每年國防預算約3000億元,中共軍機船艦不會越過海峽中線,也不會圍島軍演,與美國關係良好甚至給予免簽。反觀現在一般性國防預算就達9000億元,若再加上賴清德所說1.25兆元國防特別預算,更高達2.2兆元,但海峽中線被抹去,中共軍機艦擾台常態化,現在連菲律賓軍事基地升級都要台灣買單。

首席副書記長林沛祥嚴肅表示,中華民國願意進行國際合作,但絕對不會為美軍或他國軍事基地買單,不會為任何國家盡「無限義務」,也不會成為印太戰略的金主。他認為USCC的建議不是合作,而是把台灣往提款機方向推去,把台灣當作冤大頭。

藍委賴士葆指出,USCC具體建議簡單來說,就是美軍在第一島鏈從日本西南以下包括釣魚台、菲律賓所屬各島所有非軍事設施的維護維修費用,都由台灣買單。他質疑台灣當「盤子」也過頭了,要求賴清德總統說明400億美元特別預算有無包括支付第一島鏈上美軍非軍事設施費用。

國民黨團提出三項具體質問:一、是否與美方討論過?二、是否行政前置作業在進行?三、是否在密室裡「原則同意」?

