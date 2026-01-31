羅智強陪掃街讚子弟兵有北桃經驗 何元楷：一定不辜負期待 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／新北報導

立法委員羅智強今（31）日特地前往汐止，陪同新北汐止金山萬里市議員參選人何元楷到忠厚市場、金龍市場拜票，現場發送雙方聯名春聯「馬上發財」。何元楷表示，在掃街過程中許多鄉親都很熱情給予鼓勵，這些回饋都是他最大的動力，並強調一定不辜負鄉親期待，也盼大家給他機會服務。

「何元楷是真的一步一腳印勤走基層，帶著熱忱與一顆想要服務的心，走進選區大小地方。」羅智強也讚賞，看到自己子弟兵何元楷在地方被許多人認出來，和路上的民眾見過許多面，互動起來就像是朋友一樣，這畫面讓他感到非常感動。

羅智強說，何元楷現在是他的辦公室主任，也當過台北市長蔣萬安的幕僚和桃園市長張善政的發言人，他相信以何元楷累積的國政與市政經驗，再加上對地方的投入與熱情，絕對有資格擔任議員一職，來為民喉舌、為民服務。

何元楷表示，選用「馬上發財」作為春聯主題，除了祝福市場攤商新的一年生意興隆，也希望大家在新的一年都能財源廣進、事事順心，討個好彩頭。掃市場過程中，許多鄉親看到羅智強都非常熱情，並搶著合照，給予他們不少鼓勵。

此外，不少民眾表示常常在各種場合看到何元楷，讚賞他勤走基層，並說願意給何元楷機會與支持。對此，何元楷表示，這些回饋都是他持續努力最大的動力，他會更努力打拚，希望能握遍每一雙手。

何元楷指出，羅智強一路以來給予他許多提攜與支持，無論是在工作或選舉上，都提供寶貴建議與信任，讓自己受益良多。他強調，能夠在羅智強身邊學習，從國政、市政到與民眾互動的態度，都累積了非常重要的經驗。

何元楷認為，未來將持續一步一腳印，在汐止、萬里、金山等地深耕基層，認真傾聽民意，不辜負鄉親的期待，也不辜負羅智強對他的信任與期許。

