羅智強驚人爆料！揭密客委會離譜補助：連書展都能給黑熊辦民防活動

國民黨立委羅智強驚爆客語書展給黑熊辦民防活動，他指出客家委員會補助90萬元，結果卻辦出了黑熊森遊會，宣傳海報上還寫著高雄市立圖書館主辦，引發討論。

圖為黑熊學院舉辦民防親子園遊會。（圖取自黑熊學院臉書粉專）

羅智強今天（28日）在臉書發文表示，高雄市立圖書館的2025高雄城市書展是政府舉辦的免費藝文活動，其中在去年11月29日和30日，於高雄市立圖書館舉行「客語散策從庄頭到港灣的移動書寫」主題特展。但如果你有去參加，並不會看到客語書籍，而是會直接進入黑熊學院的「民防園親子遊會」。

羅智強直言，「驚不驚喜？意不意外」？高雄市議員邱于軒也接到民眾陳情，爸媽帶小朋友原以為參加藝文書展，結果到場卻是黑熊舉辦的「黑熊森遊會」！內容包括要你學習繃帶包紮、 CPR、防災避難、外敵入侵地點等等，這些…到底哪裡跟客語書展相關，現在是只要以民防之名，就可以各種活動都不顧性質，直加插一腳嗎？黑熊學院要用園遊會的方式自行在各地推銷自家活動，願者買單就算了。

羅智強接著爆料，但自己跟邱于軒一查，發現這不僅是用高雄市的場子、辦黑熊的活動。這個名為「客語散策從庄頭到港灣的移動書寫」的書展活動，是由客家委員會補助90萬元，結果卻辦出了黑熊森遊會，宣傳海報上還寫著高雄市立圖書館主辦。他要請問客委會跟高雄市政府，黑熊森遊會與客語及客家文化推廣，有何關係？

圖取自羅智強臉書。

羅智強譏諷，他也不禁要讚嘆，黑熊學院真的是企劃天才、接案天才！在這場黑熊加入客語書展的活動資料中寫道：「閱讀，是城市的防衛線。」「當社會承受壓力，人類的防線存在於思考與準備之中。」「本次展覽邀請黑熊學院共同舉辦民防森遊會，以實踐性的教育行動提供靈感，讓防災知識、閱讀推廣與文化思考在同一場域中並行。」「若黑熊學院代表冷靜與守護，閱讀則指向持續思考與準備的力量。」「同步推出以美濃六堆客家民防精神轉化為城市韌性之教育體驗，兼具趣味與知識，深受家庭喜愛。」

羅智強更狠酸，黑熊的偉大無須多言！這種教科書級別的企劃，可以如此直接地，把毫不相關的客語書展與民防扯在一起！他要請全國廣告行銷的學生和公司，都來觀摩一下，看看人家黑熊怎麼示範，如何完美達成跨界接案、說服你的客戶！笑話講完，還是回歸認真的公共檢視，政府的每一筆預算補助，都應落實在原本規劃的計畫目標，尋求該有的效益，而非淪為「因人設事」，如果今天為了推民防，客語書展都可以扯上，那以後體育部、文化部、農業部、數位部等等，辦活動要不要都也納入黑熊的活動？乾脆31個中央機關都來補助黑熊辦民防園遊會？

羅智強感嘆，原本客委會編這筆預算，是希望在城市書展推廣客語跟客家文化，而經民防園遊會這一卡位，真正需要補助、發揮效果的客語客家文化團體就會被排擠，這對他們公平嗎？文化資源的分配與想像，不該如此偏狹與貧乏，我也已經向客委會詢問索資，了解更多細節，也會繼續監督政府，要求各部會花錢時都應再三謹慎，對民眾負責。

