羅智強驚報：賴清德政府正在搜索高金素梅

無黨籍立委高金素梅 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委羅智強今(10)日上午驚報，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」

羅智強說，賴清德不演了，他再次出手，這次劍指立法院最認真、問政專業、監督政府最有力的高金素梅立委。

羅智強說，台灣民主在賴清德手上已經是完全的不演了。現在是動了高金素梅，下一個又要動誰？在這個時候，他要跟高金素梅說一聲加油，也希望所有人為高金素梅集氣，決不向一個獨裁的賴清德屈服。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

今各地回暖白天高溫上看26度! 除夕將有另一波鋒面南下北部再降溫

「川普正逼世界重新選邊站」謝金河：台灣親中政客今年會有大考驗