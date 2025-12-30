羅智強：中共步步進逼都是賴清德的錯 林月琴：我聽過最好笑的

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林月琴今(12/30)表示，藍委羅智強稱：「賴清德總統喪權辱國、讓共機飛越海峽中線、中共會步步進逼是賴清德的錯！」這是自己聽過最強詞奪理、最好笑的一段話。

民進黨立委林月琴等人於立院持手舉牌呼籲強化防禦能力，林月琴辦公室提供

中共解放軍昨天宣布，將以「正義使命-2025」為名，在我國周邊實施針對性軍事演習，範圍包括台灣海峽、台島北部、西南、東南、以東等區域，並在今日於5處海域進行實彈射擊。

林月琴稍早在臉書發文指出，自己每周到立院程序委員會，都會有大驚嚇，羅智強剛剛說：「賴總統喪權辱國、讓共機飛越海峽中線、中共會步步進逼是賴清德的錯！」這是自己聽過最強詞奪理、最好笑的一段話。

廣告 廣告

林月琴說，藍營為了掩飾自己舔共、不敢反對中共軍演、不承認自己弱化台灣國防，然後把錯又全部丟給賴總統，且又配合中共以打擊島內台獨分子為名，對民進黨發起無差別攻擊、就只是為了要當習近平的小嘍囉，根本不在乎台灣的安全。

林月琴表示，自己始終不明白，中國國民黨中心思想到底是什麼，從蔣中正到蔣萬安，從反共到和共，再到反共，現在是舔共。

林月琴指出，羅智強還說，前總統馬英九執政時期那麼多次，共軍有哪次越過海峽中線？此事自己可以回答羅智強，為什麼沒有？因為國民黨始終把台灣人民的主權當成是可以妥協的工具，中共覺得統一國民黨比較快、幹嘛還要用武統？藍營卻以為中共是真的對你好？國民黨真的是和平的代表？

「錯，你們只是中國手上的棋子罷了！」林月琴表示，而國民黨人還覺得自己很重要，一天到晚跑去中國。

更多FTNN新聞網報導

台海若開戰全球經濟將崩盤！海巡署提醒中國海警：不要誤判情勢、一錯再錯

中共軍演發射火箭彈全數命中？海巡署公開回應：我們根本沒事

公開回應中共軍演！鍾佳濱正告北京：砲火只會激起台灣人守護家園決心

