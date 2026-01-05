羅智強：賴清德子弟兵林宜瑾的《兩國條例》撤案了

國民黨立委羅智強今（5）日下午在臉書貼文表示，賴清德子弟兵林宜瑾的《兩國條例》撤案了！

民進黨立委林宜瑾日前提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，除將名稱修改成「台灣與中華人民共和國人民關係條例」外，也刪除原條文中「國家統一前」等字眼，目前已經獲得超過20位綠委連署。林宜瑾3日強調，台灣、中國一邊一國不是句口號，兩岸分屬兩國這個概念本身，就是國際級的基本常識。

國民黨立委王鴻薇3日開酸，林宜瑾要繼續提好提滿，不要像過去蔡易餘一樣撤案，也可直接提案廢止兩岸人民關係條例和陸委會。

廣告 廣告

媒體人謝寒冰3日在臉書直言，2020年蔡易餘才提過，結果被說現在太危險，這一等就是5年，讓蔡易餘淪為笑柄！這次拜託別慫，一定要堅持到底啊！

國民黨立委羅智強今（5）日下午在臉書貼文表示，賴清德子弟兵林宜瑾的《兩國條例》撤案了！

【看原文連結】