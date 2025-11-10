中央社

羅智成赴新加坡講座 駐星代表交流 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

詩人羅智成（右）9日下午出席在新加坡「藝術之家」（The Arts House）舉辦的講座，駐新加坡代表童振源（左）到場交流。

中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年11月10日

