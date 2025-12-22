羅東元旦升旗健走 邀民眾踴躍參與

為慶祝建國一一五年宜蘭縣羅東鎮公所將於一月一日上午七時在鎮公所前舉行「一一五年羅東鎮元旦升旗典禮暨健走活動」。升旗典禮將由羅東鎮長吳秋齡率領各界人士向國旗致敬，邀請民眾以嶄新的心情迎接新年曙光，漫步羅東街景、享受清新空氣，開啟健康永續的新年度。

此次健走活動準備多項精美獎品，包括微型電動二輪車、六十五吋與五十吋液晶電視、六公升除濕機、十六吋立扇、腳踏車等豐富大獎。羅東鎮公所誠摯邀請民眾踴躍參與，我愛羅東-活力無限！在新年的第一天一起共同邁步。

今年元旦健走全程約四點四公里，由羅東分局及羅莊、東安、南豪、漢民、北成、國華、維安、仁愛、竹林等九組守望相助隊協助維護沿線安全。健走路線自羅東鎮公所報到（發參加序號單）出發->地方務局羅東分局（序號單蓋參加章）->羅東高中前人行道，以序號單換發摸彩券->羅東運動公園（游泳池入口處前人行道--摸彩券上蓋中途點章）->法鼓山蘭陽分院停車場（摸彩券上蓋章點心）->金門餐廳（摸彩券上蓋章換小毛巾）->公所前（摸彩券上蓋章宣導品）->中山公園（集滿四個章參加摸彩）。

活動將依健走路線發放限量摸彩券、北成社區客人城製作的客家點心、小毛巾及宣導品，送完為止。當日報到的民眾可於左手蓋章領取限量元旦小物，國旗頭巾，並憑摸彩券蓋章領取客家點心、小毛巾及宣導品。

此外，完成全程並集滿四個章者，可參加摸彩活動。在中山公園活動現場也有聖母醫院配合此次活動辦理乳癌、子宮頸癌等宣導攤位及免費篩檢，當天一起來健走護健康。