羅東公有市場年貨市集登場 採買抽好禮、環保再加碼

羅東鎮公所推出年貨市集買三樣好物就能抽家電。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

羅東鎮公有市場年貨市集於三十日上午十時在民生市場熱鬧開幕，為迎接農曆新年，鎮公所規劃多元年節活動，邀請鄉親到市場辦年貨、抽好禮，感受濃厚年味。

羅東鎮長吳秋齡表示，採買抽獎活動自三十一起展開，活動期間民眾只要於羅東鎮公有市場消費滿三樣，即可參加現場抽獎。鎮公所準備近千項好禮，大獎包括一千元市場好料兌換券，另有烤箱、電風扇、快煮壺、吹風機等實用小家電，以及環保洗碗精、洗衣精、衛生紙、環保冷水瓶、保冷袋與復古茄芷袋零錢包等，數量有限、送完為止，每日抽獎自上午九時開始。

為推動環保減塑，民眾採買時自備購物袋、菜籃車或以其他方式減少使用塑膠袋，可再獲得加碼好禮。民生市場，此次首度於市場中庭試辦年節小市集，攤位自上午八時三十分至下午三時營業，主打年節美食、走春送禮禮盒及手作文創小物，並將不定期更換攤商內容，期待吸引更多民眾天天來逛市場。