羅東博愛醫院春節期間加開特別門診

記者林坤瑋／宜蘭報導

農曆春節是流感高峰季，加上出遊群聚場合多，增加傳染病傳播機率，為紓解急診就醫人潮，羅東博愛醫院特別於初一至初五加開「春節特別門診」，透過內科、外科、兒科門診分流就醫需求，維持急診運作順暢。

院長王文斌表示，因應今年農曆春節連假天數較長，就醫需求可能會上升，依過往統計，春節期間急診就醫人次約為平日的一點五至一點七倍，為避免急診量能過度負荷，院方於春節期間加開「春節特別門診」，導入UCC（Urgent Care Center，急症照護中心）概念，提供介於門診與急診之間的即時醫療服務，落實分級醫療精神。

博愛醫院春節特別門診自二月十七日（初一）至二月二十一日（初五）開設，內科、外科門診早診九時至十一時三十分，午診十四時至十六時三十分 （初五僅提供早診），兒科午診十四時至十七時、晚診為十八時至二十一時（初五僅提供午診）。症狀較輕者可優先利用春節門診就醫，不僅可減少等候時間，讓急診資源能真正留給需要緊急救治的重症患者，同時提升民眾在長假期間取得醫療服務的可近性。

博愛醫院門診部長許育誠說，此項措施與中央推動的分級醫療與急診減壓政策方向一致，目的在共同維持急重症醫療量能。民眾若有發燒（包含肌肉痠痛、頭痛、感冒症狀）、呼吸道症狀（咳嗽、喉嚨痛）、腸胃道症狀（腸胃不適、胃痛、噁心嘔吐），可掛號「內科」就醫；如有急性傷口處理、縫合需求，或是扭傷、輕度燒燙傷可至「外科」門診就醫；兒童急性不適如發燒、呼吸道及腸胃道症狀，則可至「兒科」門診協助。