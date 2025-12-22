羅東名湯圓店遭控販售「變質湯圓」 老闆：一律退換

宜蘭羅東一間在地非常知名的湯圓店，每天販售現做的手工湯圓。（圖／東森新聞）





宜蘭羅東一間在地非常知名的湯圓店，每天販售現做的手工湯圓，21日冬至這一天生意更是好到不行，不過卻有民眾在網上控訴，買回家的湯圓味道酸酸的。對此老闆出面喊冤，他說湯圓都是當天現做，不可能壞掉，有可能是湯圓裝盒時不夠乾燥，或是顧客買回家沒有馬上放冷凍才會變質，但只要顧客有疑慮，絕對願意退換。

12月21日冬至這一天，宜蘭羅東市場旁這一家湯圓店一早就忙得不可開交，在地經營超過一甲子的湯圓名店，招牌是Q彈不黏牙的手工湯圓，現在卻被爆出賣給消費者的湯圓臭酸了。

消費者A小姐：「晚上朋友來家裡用餐，跟我說這家湯圓味道酸酸的，我說真的嗎，後來我們就去開了我的湯圓去聞，真的是酸酸的欸。」

有消費者在社群平台發文詢問「有人跟我一樣，買到的湯圓是臭酸的嗎？聞起來酸酸的是正常的嗎」，沒想到後續有不少人回應「我今天煮好吃幾顆有酸的」、「我早上買回家馬上煮，打開就有酸酸的味道了」，還有人說「打開就聞到酸味」。

遭質疑將變質的湯圓賣給消費者，老闆也緊急出面回應。湯圓店老闆陳武助：「有可能就是說，這些工作人員剛做可能還熱熱的，沒那麼冷就蓋起來，就會有氣味。」

老闆強調，可能是工作人員把剛蒸好、還沒很乾燥的湯圓裝盒包起來，消費者回去後沒有馬上冷凍，就可能導致酸掉變質。

消費者A小姐：「因為他們給我的時候是常溫，所以我自己冰的話，我是先冰冷藏。因為想說今天都要煮了，所以我也沒有去思考這麼多。」

到底哪個環節出問題，得進一步查明，衛生局也到場了解，不過冬至後店家連休3天，附近有協助製作湯圓的阿姨也掛保證，衛生絕對沒問題。附近攤販：「他這是真的全米做的，一天做3000斤欸。」

湯圓店老闆陳武助：「你只要認為有問題，我們都願意退，你買多少我們都願意退。」

就怕消費者不滿，老闆承諾，沒有湯圓也一律都退換，完全信任客人，絕對不逃避，就怕食安疑慮衝擊老牌信譽。

