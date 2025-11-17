羅東夜市女子持刀揮舞嚇壞民眾！警方電擊槍制伏送醫

宜蘭羅東夜市昨日深夜1名女子持菜刀揮舞，警方以電擊槍制伏送醫。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 宜蘭羅東夜市昨日發生驚悚一幕，1名下半身僅穿著內褲的女子手持菜刀在夜市旁中山公園內來回走動，不但揮刀還會突然下跪，口中更是不斷喃喃自語，脫序行為引起周遭民眾恐慌，因女子情緒不穩且不聽勸阻，警方以電擊槍制伏送醫。

昨日深夜羅東夜市旁中山公園出現持刀怪客，當時正值夜市攤販收攤時間，民眾目睹下半身僅穿內褲的女子手持菜刀揮舞，又突然跪地爬行，民眾擔心傷到路人連忙報警求助。

警方獲報沿途跟隨這名持刀女子，大聲喝止更用手電筒照射，但女子完全不理，員警在路口抓準時機，使用電擊槍上前壓制，將女子強制送醫。

廣告 廣告

民眾拍下全程上傳社群平台，引起諸多網友留言「最近我們宜蘭的生物多樣性顯著增加」、「羅東最近怎麼怪人一堆」、「真的好險今天逛夜市沒走進去公園」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

1死8傷！高雄73歲老司機違規右轉釀慘劇！黑歷史曝光 曾違停害死人

林口神秘阿伯一周塞錢2次！攤販PO文引熱議「財神爺降臨」