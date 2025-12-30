羅東夜市民權路93號街角 連24年蟬聯宜蘭地王

（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）宜蘭縣政府今天表示，明年度公告土地現值較今年度上漲約1.64%，位於羅東鎮民權路93號的羅東夜市路角，明年公告土地現值每坪新台幣150.3萬元，再度蟬聯宜蘭縣地王，從2003年起至2026年已是24連霸。

縣府地政處指出，宜蘭縣明年度公告土地現值及公告地價已經過宜蘭縣地價及標準地價評議委員會評議完畢，將於明年1月1日公告。至於縣內最低價土地為（蘇澳武荖坑、東澳間林班地），公告土地現值每坪地價只約331元。

廣告 廣告

地政處表示，明年公告土地現值及公告地價作業期間（113年9月2日至114年9月1日），整體不動產市場受央行實施不動產信用管制影響，交易量大幅減少。經過統計，作業期間買賣移轉件數，較上一期整體減少45.39%，但土地取得成本、建築成本上揚及通膨持續，仍持續帶動預售屋、新成屋市場成交行情。

此外，因宜蘭縣國道5號及周邊路網交通建設的優勢，及持續推動各項公共工程及交通建設等利多因素，全縣12個行政區地價都呈現微幅上漲或持平走勢。（編輯：李亨山）1141230