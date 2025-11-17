羅東夜市驚魂！女僅穿內褲持菜刀跪地爬行 警開槍制伏送醫

記者黃國瑞／宜蘭報導

一名女子拿著菜刀出現在羅東夜市內，再走進一旁的公園跪地爬行。（圖／翻攝畫面）

宜蘭羅東夜市昨天（17日）晚上11時許出現一起詭異事件，一名女子拿著菜刀出現在夜市內，口中喃喃自語，引起民眾恐慌，女子隨後走進夜市旁的公園跪地爬行，脫序行為讓人傻眼，警方獲報到場處理，因女子精神情況不穩且不聽勸阻，最後被員警以電擊槍制伏送醫。

目擊民眾指出，昨天深夜11點多，一名下半身僅穿著內褲的女子獨自出現在夜市裡，手中還拿著菜刀，一開始還以為是在拍戲，但感覺女子行為很詭異，擔心她拿菜刀會傷到人，店家和遊客連忙報警求助。

女子僅穿著內褲現身夜市，再拿著菜刀走到公園。（圖／翻攝畫面）

女子在夜市旁的公園內跪地爬行。（圖／翻攝畫面）

員警以電擊槍制伏女子並送醫。（圖／翻攝畫面）

目擊民眾還說，女子拿著菜刀走進夜市口的公園裡，還跪地沿著公園繞行，口中念念有持，聽不清楚她在講甚麼，不久後警方到達現場，員警對她喊話，但女子不予理會，之後看到員警拿出電擊槍朝女子射擊，女子被制伏由救護車載走就醫，結束一場虛驚。

