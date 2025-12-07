羅東夜市 品味石頭燜烤真珠玉米 香Q糯的烤玉米！



這次的宜蘭一日遊，最後一站來到宜蘭知名的羅東夜市，羅東夜市美食超多，根本細數不完，好吃好玩又好逛，我們逛了快2個小時才善罷甘休，回程也剛好避開塞車時段（只有小塞一小段），還是很順暢的返家，兒子玩到最後，竟累倒在爸爸懷裡，玩了一整天，最開心的應該就是兒子了吧，什麼都玩到了，超開心。

這次逛羅東夜市，讓我們印象最深刻的就是「品味石頭燜烤真珠玉米」，老板親切可愛，手裡正忙著，還是笑呼呼的迎接我們。

地理位置 交通資訊

品味石頭燜烤真珠玉米 就正在羅東夜市裡的民權路公園路口，還蠻好找的，轉角過來就可以看到了。

除可現金付款，也提供「行動支付」，讓你不帶錢包也能逛夜市；品味石頭燜烤真珠玉米 所使用的玉米都是精心挑選過，都是大支又香甜的珍珠玉米，所以每支烤玉米的價位約落在 NT$80～100 左右，價位算親民也很合理。

廣告 廣告

▼ 提供行動支付

老字號的品味石頭燜烤真珠玉米 除玉米精心嚴選，連烤醬也是自家特製研發，使用口感吃起來香Q糯的珍珠玉米，珍珠玉米本來就有的原始香甜，搭配品味石頭燜烤真珠玉米自家研製的烤醬，還有老師傅十幾年的烤玉米經驗，品味石頭燜烤真珠玉米真的好吃，香鹹香鹹之餘，還帶著珍珠玉米的香Q甜。若是你也有機會來到羅東夜市遊玩，不妨來個一支，小心愈吃愈涮嘴！









▼ 可選擇加辣或是不辣

宜蘭羅東夜市真的不錯玩，好吃好玩又好逛，品味石頭燜烤真珠玉米 真的好吃到讓我們對他印象特別深，本身就很喜歡吃珍珠玉米，再加上他們家的特製烤醬，與香烤後的香氣結合，一邊逛夜市，邊走邊吃，享受夜市美食的樂趣所在，只是最後小傢伙竟累倒了，直接在爸爸身上睡著，相信他今天也玩得很開心愉快！

假日從宜蘭回程，真的選擇晚一點比較好，可以避開車潮，有趣的是，到家烤玉米還是溫熱的呢～







▼ 邊走邊吃特別好吃





品味石頭燜烤真珠玉米

地址：羅東觀光夜市民權路公園路口。





相關連結

原文網址

粉絲團

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！