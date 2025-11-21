羅東就業中心助婦女、中高齡就業

羅東就業中心掃街宣導婦女再就業計畫。（圖：北分署羅東就業中心提供）

▲羅東就業中心掃街宣導婦女再就業計畫。（圖：北分署羅東就業中心提供）

勞動部勞動力發展署運用多元就業促進計畫，協助民眾找工作及轉職等就業服務。北分署羅東就業中心除提供就業媒合與徵才活動，協助求職者快速找到合適職缺外，也適時運用就業獎勵與僱用補助各項計畫，提高雇主僱用二度就業婦女、中高齡及身心障礙者的意願，共創職涯新契機。

「羅東就業中心指出，小儀的成功只是眾多案例之一，未來將持續透過婦女再就業計畫與多元支持服務，陪伴更多像小儀一樣的民眾勇敢再出發，開創屬於自己的職涯新篇章。想進一步了解相關就業促進計畫詳細內容，請上台灣就業通網站https://www.taiwanjobs.gov.tw/，或至北分署官網查詢https://tkyhkm.wda.gov.tw/。

廣告 廣告

四十七歲的小儀，為了家庭與孩子，她選擇暫時離開職場，專心當一位全職媽媽，一晃眼就是十七年。隨著三個孩子逐漸長大，小儀心中那個「想再次工作」的念頭又被點燃。

直到有天，朋友告訴她：「妳可以去羅東就業中心問看看。」那一刻，小儀鼓起勇氣踏進羅東就業中心，這一步，成為她人生新的轉折點。

就服員耐心傾聽她的故事，了解她的背景後，向她介紹了「婦女再就業獎勵計畫」，並主動協助媒合工作。最後在就服員契而不捨地努力下，同時根據小儀的溝通能力與行政經驗，就業中心幫她媒合到「社團法人宜蘭縣脊髓損傷者協會」的總幹事職缺。