羅東就業中心運用「照顧服務就業獎勵」計畫 助力小琳轉換跑道

羅東就業中心就服員為小琳釐清職涯方向。（圖：北分署羅東就業中心提供）

勞動部勞動力發展署運用多元就業促進計畫，協助推介民眾求職及轉職等就業服務。北分署羅東就業中心除提供就業媒合與辦理徵才活動、協助求職者快速找到合適職缺外，也適時運用就業獎勵計畫，提高雇主僱用意願，共創職涯新契機。

羅東就業中心將持續關懷與追蹤，並提供適時協助，期望小琳能在照護領域持續穩定成長，開創屬於自己更踏實、充實的職涯道路。小琳的成功只是眾多案例之一，羅東就業中心未來將持續透過多元支持服務，陪伴更多像小琳一樣的民眾勇敢再出發，開創屬於自己的職涯新篇章。想進一步了解相關就業促進計畫詳細內容，請上台灣就業通網站 https://www.taiwanjobs.gov.tw/ ，或至北分署官網查詢https://tkyhkm.wda.gov.tw/。

27歲的小琳原來是一家製造業的作業員，今年初突然遇到工廠無預警的裁員，頓時失業成為非自願性離職者。雖有失業給付協助短暫支應基本生活所需，但失去工作帶給她的難處，不僅是零收入的經濟壓力而已，更是面對未來人生的惶惶不安，「我到底能做什麼？」這是她在失業初期不斷問自己的問題。每次小琳前往羅東就業中心辦理失業給付時，就業服務員都會根據她的意願、能力、興趣，提供深度就業諮詢、職涯規劃及測驗評量，協助小琳釐清性向、能力及建議職涯方向。最後漸漸逐步共同討論出「照顧服務員」應該是小琳適合的下一步選項。

羅東就業中心就業服務員提供小琳有關照服員考照的職訓課程及相關資料後，小琳決定勇敢踏出第一步，報名參加照顧服務員訓練班，課程期間她努力學習照護技巧、與人互動方式與專業能力。拿到就服員證照後，羅東就業中心就業服務員提供求職面試技巧、服裝儀容整備並運用「照顧服務就業獎勵」協助媒合照顧服務員工作機會。

小琳目前已在社區照服機構穩定就業三個多月，工作態度認真負責，深受主管、被照顧者及其家屬的喜愛與肯定。她表示：「很感謝羅東就業中心一路上的陪伴、支持與協助。」如今，小琳已將訓練中學到的技能，化為對長者細緻的關懷與陪伴。這段從徬徨不安到重新建立自信的歷程，不僅讓她找到工作、減輕經濟壓力，更讓她再次肯定自己的價值，獲得面對未來生活的力量與安定。