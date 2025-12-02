羅東就業助力小琳轉換跑道

勞動部勞動力發展署運用多元就業促進計畫，協助推介民眾求職及轉職等就業服務。北分署羅東就業中心除提供就業媒合與辦理徵才活動、協助求職者快速找到合適職缺外，也適時運用就業獎勵計畫，提高雇主僱用意願，共創職涯新契機。

羅東就業中心將持續關懷與追蹤，並提供適時協助，期望小琳能在照護領域持續穩定成長，開創屬於自己更踏實、充實的職涯道路。小琳的成功只是眾多案例之一，羅東就業中心未來將持續透過多元支持服務，陪伴更多像小琳一樣的民眾勇敢再出發，開創屬於自己的職涯新篇章。想進一步了解相關就業促進計畫詳細內容，請上台灣就業通網站，或至北分署官網查詢。

小琳原來是一家製造業的作業員，今年初突然遇到工廠無預警的裁員，頓時失業成為非自願性離職者。雖有失業給付協助短暫支應基本生活所需，但失去工作帶給她的難處，不僅是零收入的經濟壓力而已，更是面對未來人生的惶惶不安，「我到底能做什麼？」這是她在失業初期不斷問自己的問題。小琳目前已在社區照服機構穩定就業三個多月，工作態度認真負責，深受主管、被照顧者及其家屬的喜愛與肯定。她表示：「很感謝羅東就業中心一路上的陪伴、支持與協助。」