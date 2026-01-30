羅東市場採買抽小家電1/31開跑 年節市集迎新春

宜蘭縣羅東鎮公有市場年貨市集在民生市場熱鬧開幕，羅東鎮長吳秋齡主持。（圖：羅東鎮公所提供）

宜蘭縣羅東鎮公有市場年貨市集今（三十）日星期五上午十時在民生市場熱鬧開幕，羅東鎮長吳秋齡主持，縣議會議長張勝德應邀參與，共同宣布在公有市場採買滿三樣可以現場抽小家電等好禮，自備購物袋加碼再送禮物。即日起民生市場外邊設有年貨市集，內部中庭則有各式點心、過年增添喜氣的小物市集，讓鄉親來民生市場購物收穫滿滿，增添趣味。

羅東鎮長吳秋齡表示，公所於一一四年拆除民生市場老舊無法使用的手扶梯，並於中庭新設兩座玻璃景觀電梯，空間變得明亮及寬敞，為活絡年節氣氛，除了民生市場內舉行採買抽獎活動，市場外邊的年貨市集，在市場中庭公所首度試辦年節小市集，擺攤時間則為上午八時半至下午三時，現場販售以過年必備美食、走春送禮禮盒及手工文創小物等，藉以吸引鄉親來民生市場的年貨市集走走逛逛，活動期間還會不時更換其他的擺攤販售內容，歡迎鄉親每天都來逛。

此次市場採買抽獎活動於一月三十一日星期六開跑，活動期間民眾到羅東鎮公有市場採買，滿三樣參加現場抽好禮活動，鎮公所準備了近千項好禮，大獎有一千元市場好料兌換券，烤箱、電風扇、快煮壺、電風扇、吹風機等小家電，還有環保洗碗精、洗衣精，衛生紙、環保冷水瓶、保冷袋、復古茄芷袋零錢包等實用超棒好禮，限量好禮，抽完為止，期間每日抽獎活動於九點開始，抽完為止。

為鼓勵民眾關注環保減塑政策，採買時自備購物袋，菜籃車、或手持物品等其他減少使用塑膠袋之方式，現場好禮加碼送，送完為止。市場中庭年節小市集恕不參加抽獎活動，抽獎和中庭小市集活動到二月十五日止，配合市場周一公休，民生市場外的年貨市集則到三月一日止。