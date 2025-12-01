羅東後火車站兩車相撞 雙雙送醫幸無大礙
記者張正量／宜蘭報導
十一月二十九日日深夜十二點四十九分許，羅東鎮後火車站附近陽明路與東宜二路口發生兩輛自小客車擦撞事故，警方獲報後立即派員到場處理，現場計程車和轎車比皆受損嚴重，人員送醫目前並無生命危險。
經警方初步了解，四十二歲蔡姓駕駛駕駛營業計程車沿東宜二路往站東路方向行駛，四十七歲與林姓駕駛沿陽明路往中山路二段方向行駛時，於路口發生碰撞，因撞擊力道猛烈，其中一輛車頭更撞擊路旁鐵皮屋簷鋼樑，造成鋼樑明顯變形，附近民眾一度擔心屋頂結構受損而坍塌，兩車駕駛皆受傷，已緊急送醫救治，所幸均無生命危險。兩名駕駛經酒測均無酒精反應，詳細肇事原因仍在調查釐清中。
羅東分局提醒，行經路口務必減速慢行、注意左右來車；支道車應確實停讓幹道車，幹道車亦應保持警戒避免事故發生。本分局將持續強化交通執法與宣導，保障用路人安全。
