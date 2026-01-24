羅東村却溫泉酒店最新開箱：雙湯池美人湯、270度龜山島海景房
這間在網路上討論度超高的宜蘭溫泉飯店，真的一住就會愛上！位於羅東市區的 「村却國際溫泉酒店」，不只擁有醒目的雙塔建築外觀，更是目前宜蘭最高地標飯店，主打高空景觀、房內溫泉湯池與豐富度假設施，是不少人搜尋宜蘭飯店推薦、羅東溫泉飯店時一定會看到的名字。一踏進挑高氣派的大廳開始，就能感受到濃濃度假氛圍；回到房間270 度環景視野，同時欣賞山景、海景與城市夜色，還能在房內泡湯放鬆。自助式晚餐與早餐選擇豐富，幾乎不用外出排行程，就能在飯店裡待上一整天，特別適合帶小朋友的家長、想好好放空享受渡假慢節奏的朋友。
「村却國際溫泉酒店」座落在宜蘭羅東市區核心位置，距離羅東火車站、羅東夜市都不遠，交通便利但不吵雜。
最大特色就是房間就能享受高樓層視野景觀，雖然位在市區，從大廳、餐廳到房間卻不顯擁擠，反而保留更多空間，透過大面窗景把整個蘭陽平原收進眼底。白天可以看到療癒的稻田跟遠方山巒，天氣好的時候還能望見龜山島，只是我這次撲空了，連續兩天都是陰雨綿綿，霧氣很重。
夜晚頂樓的酒吧夜景有號稱宜蘭百萬夜景，天氣晴朗時候真的是美的誇張。豬飛嫂嫂娘家在羅東，連她也忍住不回家跟豬飛來入住「村却國際溫泉酒店」了（笑）。
▲大廳的休息區，挑高空間加上大面落地窗，整個明亮舒適。
▲我們這次是兩位大人入住，check in後會提供兩張房卡、頂樓星空酒吧200元優惠券兩張、晚餐券兩張、早餐券兩張。
▲大廳櫃台旁邊有規劃一處餐廳等候區，提供旅客簡單的自助下午茶，餅乾、蛋糕、茶飲、咖啡，免費取用。
雙面大景觀「星隅大客房」18坪空間介紹
飯店一共有八種房型，這次入住的是不少人指名的熱門選擇「雙面大景觀 星隅大客房」。一推開房門就讓我忍不住「哇」了好幾聲，整個空間有足足 18 坪，視野完全沒有被浪費。最吸引人的就是270 度環景設計，採光很好怎麼拍都好看。這個房型最大的亮點在於雙面景觀，一邊是羅東市區與遼闊平原，另一邊則能看到遠山與海景，白天、傍晚、夜晚各有不同美感。房內配置大片落地窗，躺在床上就看著窗外。
浴室也是加分關鍵，設計了雙湯池，可以邊泡溫泉邊欣賞窗外景色，我超愛。整體風格走低調奢華路線，不浮誇卻處處有質感，就適合像我這樣想賴在房間一整天的人入住。
▲「村却」最大特色之一就是每個房間都有獨立景觀陽台，把戶外的美景跟室內串聯一起。
▲「星隅大客房」擁有270度美景，這個浴室設計是我的菜！真的愛翻了，從泡湯池、洗手台到廁所、淋浴間，都光線充足。
▲房間內是雙湯池設計，一邊是宜蘭在地的碳酸氫鈉美人湯，一邊是可以加入泡澡鹽的熱水池。誠意滿滿！
▲衣櫃內準備有浴袍，我覺得渡假飯店就是要有浴袍才有舒適感。還有提供茶包、咖啡，冰箱內的飲料跟水都是免費使用。
▲暖男哥吃貨妹實在太懂的享受了，一邊泡湯一邊用奶茶乾杯，真的很會耶（笑）。
公共設施一次整理
「村却國際溫泉酒店」的公共設施豐富，適合不同年齡層。戶外泳池在五樓的戶外視野開闊，天氣好的時候超chill；2大眾溫泉區我就很喜歡，分為裸湯跟泳衣泡湯兩種。有小朋友的家庭也不用擔心，這裡有提供兩間兒童遊戲室，讓孩子放電；小型的健身房也是我們晚餐後消耗卡路里的地方。從老到小都有適合的設施，難怪住進來都不想出門了。頂樓The Roof 190星空酒吧，宜蘭最美百萬夜景就在這裡。
戶外游泳池
開放時間： 07：00-11：30 / 12：30-16：30 / 17：30-22：30 （使用游泳池需著完整泳衣及泳帽）
位在飯店五樓的高空戶外泳池全年開放，是很受歡迎的公共設施之一。泳池空間寬敞，視野開闊，天氣晴朗時能一邊戲水、一邊欣賞羅東市景，不論大人或小孩都很愛。
大眾溫泉區
開放時間： 07：00-11：30 / 12：30-16：30 / 17：30-22：30
室內溫泉區設計有裸湯池、泳衣湯池，跟礁溪同源的碳酸氫鈉美人湯，真的是超舒服！泡完後皮膚都會咕溜咕溜。還有規劃舒適的休息區、廁所淋浴間。
兒童遊戲室
開放時間： 07：00-11：30 / 12：30-16：30 / 17：30-22：30（兒童遊戲室需著襪子進入）
兩間遊戲室不大，但暖男哥吃貨妹玩的很開心！我覺得「村却」真的是很貼心，把小朋友放電的場所都設置好了，爸媽能夠在一旁休息區滑手機(笑)。
健身房
開放時間： 07：00-11：30 / 12：30-16：30 / 17：30-22：30（需穿著運動鞋，限16歲以上使用）
有運動習慣的朋友也有一個小型健身房提供使用，晚餐後、早餐後都可以來這裡跑跑消耗卡路里。
頂樓The Roof 190星空酒吧
營業時間 16:00 – 24:00、酒水16:00 – 23:00、餐食18:00-23:00（每人低消$400+10%，12歲以下免低消）
這個高空酒吧可以俯瞰宜蘭最美夜景，先前就是看到網友分享，一直記得這裡的美景。雨天也有不一樣的朦朧美，霧氣瀰漫又是一番浪漫。
村却國際溫泉酒店｜自助晚餐與自助早餐（明廚百匯）
不少住過村却國際溫泉酒店的朋友都提醒我，「一泊二食」很推薦，因為明廚百匯真的有水準。
晚餐供應時間 ：17:30 – 21:00（自行安排時間前往，不限時）
自助晚餐的菜色豐富，從現切生魚片、握壽司、各式海鮮、牛肉湯、熱炒、烤牛肉，到甜點與新鮮水果一字排開。補菜速度快、取餐動線順，用餐區桌距也很舒適，不會有擁擠感。餐點種類太豐富了，逛了一圈好多都想吃！特別推薦現做料理與海鮮區，品質與新鮮度都很不錯。
▲ 熱門的現切牛排我們都喜歡，肉質軟嫩，放冷的也不會硬。
▲我們家最愛海鮮、牛肉，光是蝦子、生魚片、握壽司、牛肉就拿了好幾次，現沖牛肉湯我喝了好幾碗。
▲暖男哥最愛的爐烤披薩，現場桿麵皮現烤，他光是披薩就吃得快要六片。
隔天的自助早餐也沒讓我們失望，中西式選擇齊全，還能一路供應到中午 12:30，就是超體貼旅人的設計啊！ 我們睡到自然醒，整理好行李，退房後再進餐廳吃早餐。
這家「村却國際溫泉酒店」集結了房間景觀好、空間夠大、溫泉舒服、餐點豐富、設施多樣的優點，真的太適合懶人旅遊了，帶著行李入住，完全不想出門。不管是開車族或是搭乘大眾交通工具都很便利。
村却國際溫泉酒店
地址：宜蘭縣羅東鎮站東路190號
電話： 03-9057988
文章來源：豬飛小姐的彩色生活
