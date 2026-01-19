羅東林業文化園區建物公開招商，引進民間創意共創林業新風貌。（林保署宜蘭分署提供）

林業及自然保育署宜蘭分署為活化林業歷史建築資產並提升園區整體服務量能，辦理羅東林業文化園區多處建築空間公開標租作業，此招商案採二階段審查機制，第一階段為基本資格審查，第二階段進行企劃書評選，訂於一一五年一月廿一日上午十點在羅東林業文化園區遊客中心視聽室辦理招商說明會及現場領勘，說明各棟建物標租年限、租金及經營權利金等條件，協助業者充分掌握投資資訊。

包括羅東鎮中正北路一二四巷一號木造長屋、一二巷一、三號及一二二巷五、七號雙併宿舍、防火倉庫建物，以及員山鄉森林生態館等具發展潛力之場域，誠摯邀請具餐飲、住宿、文創、環境教育及旅憩經營經驗之民間業者參與投標，共同打造兼具林業文化與市場特色之經營據點。宜蘭分署期待透過引進民間專業經營與創新思維，提升園區服務品質，強化羅東林業文化園區觀光吸引力，並帶動在地產業與觀光發展。

宜蘭分署表示，羅東林業文化園區目前自營之遊客中心、林業展示與解說館舍森活館、森產館、林鐵館、竹林車站、樹民種子屋、森林物語館、林場KIDS扣屋、林場小賣所及羅東自然教育中心已達十棟，每年入園遊客人數近百萬人，具備穩定且成熟之觀光人流基礎。隨著鄰近宜蘭縣政府第二行政中心即將完工，未來可望進一步帶動園區來客成長，提升整體商業發展潛力。為因應遊客多元服務需求，宜蘭分署已完成原林場員工宿舍及相關設施整修，空間具備即時進駐營運條件，降低業者前期投入成本。未來得標廠商可依園區整體定位，彈性發展以自然生態、森林保育、友善環境、食農教育、環境教育及林業政策推廣為核心之多元經營模式，並可結合綠保標章商品及在地友善耕作農特產品，提供餐飲、住宿與購物等整合型服務，在兼顧林業文化價值的同時，創造穩定營運收益，實現公私協力、永續經營的雙贏目標。

相關招租公告可至政府採購網財務出租公告(https://web.pcc.gov.tw/opas/arpam/public/indexArpam)、林業及自然保育署宜蘭分署官方網站(https://yilan.forest.gov.tw/)及台灣山林悠遊網(http:/recreation.forest.gov.tw/)查詢，或洽宜蘭分署森林育樂科(0三-九五四五一一四)。