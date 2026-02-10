羅東林業文化園區馬年春節推三大限定活動

春節連假期間，林業保育署宜蘭分署推出百年林場迎新春，三大限定活動陪您走春過好年。（圖：林保署宜蘭分署提供）

▲春節連假期間，林業保育署宜蘭分署推出百年林場迎新春，三大限定活動陪您走春過好年。（圖：林保署宜蘭分署提供）

羅東林業文化園區前身為一九二四年成立的「羅東林場」，曾是太平山檜木唯一的集散重鎮，二○一二年依據《文資法》指定登錄為文化景觀區，現已成為宜蘭地區深具代表性的文化觀光景點。二○二六年園區正式邁入第一○二年，春節連假期間，林業保育署宜蘭分署誠摯邀請民眾走進百年林場，體驗結合歷史、人文與生態的慢活春節時光。

廣告 廣告

春節期間來到園區，除可參觀林業展示館，深入了解臺灣林業發展與森林知識外，園區內多家以森林木質風格為主題的特色賣店亦同步營運，包括初一開館的「湖畔森林」，販售以國產材製作的木質文創商品；初二起營運的「木育森林館」，提供木知識教育推廣、遊戲體驗及木製商品DIY；以及「製材專賣所」與結合書香與餐飲氛圍的「森本屋」，讓民眾在遊逛之餘，感受森林木味所帶來的溫暖與放鬆。

更多每日展館開放情形及活動詳情，請至羅東林業文化園區FB粉絲團查詢，或洽遊客中心（○三）九五四-四二四七、（○三）九五四-五一一四分機五一二。春節假期不妨走一趟羅東林業文化園區，在百年林場中展開一段充滿知識、木味與祝福的新年旅程。羅東林業文化園區： https://www.facebook.com/lfcgexhibition/

園區內完整保存貯木池、運材軌道、退役蒸汽機車頭、卸木平台等珍貴林業生產設施，見證臺灣林業發展的重要歷程。為讓民眾在春節期間更深入認識林場從產業基地轉型為文化與生態共融場域的歷程，特別規劃三大春節限定活動：「林場運材納福・馬年集好運」、「好馬吉新春轉好運」及「森林大戲院～野望陪你過好年」，邀請大家以輕鬆步調，感受森林與新年的雙重祝福。

活動內容包括，二月十四日至二月廿二日每日於上午九時三十分及下午三時三十分播映「森林大戲院～野望陪你過好年」生態影片；二月十四、十五日及二月十八日至廿二日，每日上午九時至下午五時推出「林場運材納福・馬年集好運」集章活動，邀請遊客走訪園區各角落，集滿指定紀念章即可參加抽獎，獲得春節限定好禮其中更包含了園區熱銷紀念商品領角鴞布偶還有園區內的店家優惠。

另於初二(2/18)至初六(2/22)每日下午一時至一時五十分，在遊客中心辦理「好馬吉新春轉好運」活動，透過園區文化歷史與生態環境解說，帶領民眾認識百年林場故事，並結合旋轉輪盤有獎徵答，贈送限定版小禮物，讓走春增添互動樂趣與年節喜氣。

溫馨提醒，除夕（2/16）及初一（2/17）園區戶外空間及遊客中心開放時間為八時至十七時；初二至初六各林業展示館舍開放時間為上午九時至十二時；下午十四時至十七時，並每日提供多場定時定點導覽解說服務。各據點解說時間為：遊客中心十時三十分、十五時三十分；竹林車站九時三十分、十四時三十分；森產館十時、十五時；森活館十時三十分、十五時三十分；林鐵館十一時、十六時，歡迎民眾踴躍參加。