羅東消防員休假不忘使命 成功救一條命

宜蘭縣羅東消防分隊隊員林君軒於十二月六日晚間九時許，因為在休假期間前往羅東鎮體育路羽球館運動時，發現有民眾發生倒地無脈搏情形，林君軒展現專業直覺與迅速應變能力，成功與現場人員合作，實施心肺復甦術CPR與自動體外心臟電擊去顫器AED操作，搶回患者寶貴生命！

宜蘭縣消防局表示：林君軒同仁於休假期間仍秉持消防人員使命感，在關鍵時刻展現高度專業與冷靜判斷，不僅即時介入施救，更與現場民眾通力合作，成功搶救一條寶貴生命，展現了消防人員臨危不亂、守護民眾的精神典範！我們為有如此優秀的同仁驕傲，也感謝所有協助急救的護理師與民眾，共同串聯起「生命之鏈」，讓急救任務得以圓滿完成。

對於此次英勇行動，林君軒表示：「當下其實沒有想太多，就是發現不對勁就先去看看，之後的動作也都是平常在隊上訓練的反射。所以能在第一時間跟現場的護理師、球友一起分工合作，順利完成生命之鏈!」他強調，整起事件的成功不是他一個人的功勞，若沒有現場球友配合報案、取用AED，以及護理師學姊的協助壓胸，整個流程無法這麼順利完成。