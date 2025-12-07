羅東消防員休假打球遇民眾倒地 沉著應對救回患者

（中央社記者王朝鈺宜蘭7日電）羅東消防分隊隊員林君軒昨天休假前往羽球館運動時，發現民眾倒地已無脈搏，林員與現場人員合作實施心肺復甦術（CPR）及操作自動體外心臟電擊去顫器（AED），搶回患者寶貴生命。

宜蘭縣消防局今天表示，林員昨天晚間9時許在羅東鎮立體育館羽球館運動時，突然聽見館內有人員倒地聲響，經上前查看，發現患者臉色發紺且呼吸急促，現場有球友表明是護理師可予以協助，共同評估後，確認患者已無頸動脈搏動立即展開急救。

林員先請護理師實施CPR，並指揮現場球友取用AED及撥打119報案，報案期間請球友開啟擴音，更主動向勤務中心表明身分，通報患者到院前心跳停止（OHCA）狀態，消防局119救災救護指揮中心緊急派遣羅東分隊救護車趕赴現場。

急救過程中，護理師完成約1個按壓循環後，林員將AED貼附完成，經AED分析顯示需電擊，隨即請周遭人員遠離患者並實施電擊，隨後持續進行按壓約1至2個循環後，患者逐漸恢復意識，對疼痛刺激有反應。

經林員確認患者已恢復頸動脈搏動後，協助患者採復甦姿勢等待救護人員到達，昨天晚間9時19分救護人員抵達接手，將已恢復意識可正常對話的患者，送往羅東博愛醫院治療。

林君軒表示，若沒有現場球友配合報案並取用AED，及護理師協助壓胸，整個流程難以如此順利完成。「我只是剛好在對的時間、對的位置，做了應該做的事而已」。（編輯：張銘坤）1141207