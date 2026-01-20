羅東球場硬體不足 辦職棒賽不可能任務

羅東運動公園棒球場正在施作改善工程，預計今年2月底、3月初完工，因中職賽程已在去年排定，今年例行賽確定不會在宜蘭舉行。（李忠一攝）

宜蘭羅東運動公園棒球場確定今年不會舉辦中華職棒例行賽，宜蘭縣政府希望在球場改善工程完工後，能在今年辦理補賽或熱身賽，但有球迷認為要在宜蘭辦補賽也幾乎是「不可能的任務」；更有球探直言，羅東球場在硬體、內外交通動線規畫上，「離能打職棒還有段差距」，職棒想要重回宜蘭開打，絕不是政治人物喊喊就一蹴可幾。

羅東運動公園棒球場及游泳池改善工程獲中央補助4500萬元，其中棒球場占3360萬元，宜蘭縣政府另編列預算更新照明、增添座椅等，預計今年2月底、3月初完工。

廣告 廣告

經常到各地看球的1名中職球探認為，羅東球場優點是門前腹地廣大，可以用於舉辦商業活動，但還缺乏許多基礎硬體設施。他每次來羅東球場，經常看到許多學生球員直接在大廳寬衣解帶換衣服，而內外交通動線也未規畫，顯示羅東球場距離能夠打職棒的標準還有段差距，不是政治人物喊一喊就行。

該球探說，職棒比賽需要很多空間供外來貴賓、媒體、主客場球隊行政、防護、教練球員、裁判、紀錄員等等使用，各有不同功能；目前羅東球場光是舉辦學生比賽就已經有點擁擠，雖然看得出主辦單位已盡量想辦法，但如果要打職棒，進駐人員肯定更多，必須與外來球迷動線分開，這還不包括場地平不平、座位多不多等問題，現有空間已明顯不夠，很難吸引職業球隊青睞。

有球迷回憶，中職補賽除非是天災造成球場毀損，或是到花東租場地被迫延期，不然很少臨時更換場地；而且更換場地還有重新賣票，以及球員在陌生環境比賽的受傷風險等問題，宜蘭想在今年爭取到辦理補賽幾乎不可能，放眼明年比較實際一點。