「宜青發聲．等你來講」，羅東社區大學「公民素養週」翻開宜蘭青年行動與思辨的新篇章。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為鼓勵青年參與公共事務，宜蘭縣政府與教育部青年發展署共同推動「一一四年度宜蘭青年公共參與深化計畫—宜青發聲．等你來講」，並與羅東社區大學攜手合作，推出「公民素養週」系列講座，持續將青年提案成果延伸至地方公民教育現場，翻開行動與思辨的新篇章。

自「宜青發聲．等你來講」計畫啟動以來，吸引許多青年朋友針對「提升宜蘭的生活機能」的議題，提出「青年交流空間優化」、「公共自行車建置」、「推動城市觀光國際化」及「增強災難心理韌性」等多元面向的政策建議，展現青年對公共參與的行動力與責任感。這樣的精神，與羅東社區大學長期推動「公民素養週」，以多元議題引導民眾理解公民參與價值的理念相互呼應。為深化地方對話與公民意識，計畫特別與羅東社區大學攜手合作，共同策劃「公民素養週」系列講座，讓青年的觀點與聲音持續在地方社群中擴散發酵，激盪出更多公共參與的可能。

羅東社區大學「公民素養週」將於十日起十四日登場，並結合計畫於十一、十二日舉辦兩場講座，分別為「友善行人的多元視角」及「災難後的心理韌性與支持」，邀請計畫入選青年團隊、專家學者及地方實踐者共同交流。