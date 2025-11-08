羅東秋遊音樂市集登場 阿喵菜市場大偶萌趣互動吸睛

羅東鎮公所在樟仔園文化園區舉辦「秋遊音樂市集」，阿喵菜市場大偶萌趣互動吸睛。（羅東鎮公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為豐富秋季藝文旅程，展現羅東多元文化魅力，羅東鎮公所八日在樟仔園文化園區舉辦「秋遊音樂市集」，匯集多項精彩內容，包含在地特色美食、創意手作、青創品牌展售，以及結合地方故事與藝術的莊文生老師「文化講堂」，讓民眾在秋日午後一邊逛市集、一邊感受羅東文化底蘊。

活動現場特別安排知名歌手與樂團輪番登台演出，包含潘芳烈樂團、祐奇、魷魚小布等實力派音樂人，以動人旋律陪伴大家度過愉快的秋日時光。此外，現場也規劃多項趣味互動與體驗活動，如「文化講座」、「趣味接龍（排七）」、「拼圖計時賽」、「絹印體驗」等，適合親子同樂。特別值得一提的是，八日安排「阿喵菜市場」大偶現身與民眾互動，邀請大家一起拍照打卡，留下充滿笑容的秋日回憶。

參與品牌包括Jing來串珠珠、Siscafe 姊妹咖啡、ZT手作生活坊、小米甜甜圈、日花繪本屋、妍妍手作、佾品貝果、柒年紅豆餅、秘密基地雞蛋糕、晨心蛋餅、雯雯手作、麗子園等，從美食到文創應有盡有，展現在地職人獨特的創意巧思。