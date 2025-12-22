羅東租霸案 溯源逮詐團16人

宜蘭縣羅東今年初發生「租霸」風波，警方向上溯源追查後，確認幕後為幫派操盤的台版「地面師」不動產詐騙集團。檢警查辦共緝捕16人到案，依詐欺、《洗錢防制法》及偽造文書等罪嫌偵辦，揭露詐團以輿論戰掩護幫派犯行的運作模式，並向宜蘭地院聲請裁定扣押不法所得，共計3筆不動產價值約5252萬元獲准。

警方指出，租霸案表面是租賃糾紛，實際是幫派結合地政士、仲介等具不動產背景人士，專挑資金周轉困難、急售房產的屋主下手。

調查發現，謝姓中醫師名下診所位於羅東蛋黃區透天厝，疑在買方未付清款項前即完成過戶，後續因買賣與租金糾紛，詐騙集團趁隙介入，不僅騙走房產甚至反過來指控對方是租霸。

羅東警分局會同刑警大隊溯源追查，今年1月6日北上台北攻堅，拘提40歲郭姓女子、44歲張姓男子等核心成員，另包括地政士、直播主等共9人到案，並查扣契約文件、交易金流、存摺及毒品等證物。

檢察官諭知郭女、張男兩名主嫌各以50萬元交保，其餘共犯分別以3萬至30萬元交保。警方指出，案件仍持續向上追查幫派上游指揮者，不排除再有犯嫌到案。

警方指出，該幫派型地面師詐騙集團，先以人頭買家奪取房產，再設定抵押借貸二度變現，最後逼迫被害人簽署「買回附租約」繳租，房產與現金雙重遭奪，粗估不法獲利逾700萬元。

此外，羅東警方與刑警大隊對年初掌握的不動產詐欺線索，歷時11個月、4波行動，終於在最後一波行動、11月13日再查獲7名犯嫌，包括先前逮捕到案9人共16人，並搜索幫派堂口查扣槍枝、炸藥和幫派證物，及扣押市值約5252萬元的3筆不動產。