羅東純精路改善卡關三年 黃琤婷：拿出數據說服中央

羅東鎮純精路危險路口改善工程延宕多時，縣議員黃琤婷批縣府不應以權責為由消極等待，應主動協調、拿出數據說服中央。（黃琤婷提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣羅東鎮純精路危險路口改善工程延宕多時，縣議員黃琤婷七日在交通處單位質詢時，針對已改善的復興路口與其餘五處未改善路口提出質疑，要求交通處正視地方交通安全問題，不能再讓行政權責成為推託理由。

黃琤婷表示，純精路車流龐大、行人密集，長期是羅東的交通熱點與事故黑區。縣府雖於去年完成「純精路與復興路口」增設左轉專用道工程，但其餘五處路口至今仍停滯不前。

交通處長黃志良答覆說，該案因涉及省道權責，公路局東分局要求地方先處理兩項前提條件：一是上方的路樹須由縣府協助移植；二是相關路燈須由地方單位（縣府或公所）自行遷移。東分局認為若這些條件未先完成，中央無法進場施作左轉專用道。

黃琤婷反駁指出，，所以問題在中央？一關卡一關，這樣事情就都沒辦法做了。她強調，縣府不應以權責為由消極等待，而應主動召開協調會議，跨局處整合農業處、公所與公路局，共同排除障礙、加速施工。

黃琤婷要求交通處提供改善前後的數據，包含平均延誤時間、左轉車道排隊長度、事故件數與車流量（以十五分鐘粒度呈現），以科學證據檢驗成效，並用具體成果說服中央單位及民眾。