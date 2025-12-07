羅東羽球館男突倒地昏迷 休假消防員與護理師聯手搶命

昨（6）日晚間，宜蘭縣羅東鎮體育路羽球館發生一起緊急事件。一名男子在運動過程中突然倒地，臉色發紺且呼吸急促，現場情況危急。休假中的羅東消防分隊隊員林君軒恰巧在場，憑藉專業訓練與冷靜判斷，迅速展開急救行動，成功挽救患者生命。

林君軒(最右)協助整理器材。（圖/宜蘭縣消防局提供）

當晚約晚上9時，林君軒在羽球館運動時，忽然聽見館內傳出有人倒地的聲音，察覺情況有異後立即上前查看，發現患者臉色發紺、呼吸急促。現場另一名球友表明自己是護理師可協助，兩人共同評估後確認患者已無頸動脈搏動，立即展開急救處置。林君軒先請護理師實施CPR，並指揮現場球友取用AED及撥打119報案。

廣告 廣告

報案期間林君軒請球友開啟擴音，主動向勤務中心表明身分、同步通報患者為到院前心跳停止(OHCA)狀態，消防局119救災救護指揮中心緊急派遣羅東91救護車前往。在急救過程中，護理師完成約一個按壓循環後，林君軒將AED貼附完成，經AED分析顯示需進行電擊，隨即請周遭人員遠離患者並實施電擊。

羅東消防分隊救護人員到場。（圖/宜蘭縣消防局提供）

持續按壓約1至2個循環後，患者逐漸恢復意識，對疼痛刺激有反應，經確認患者已恢復頸動脈搏動後，協助患者採復甦姿勢等待救護人員到達。晚上9時19分救護人員抵達接手，將已恢復意識可正常對話的患者送往博愛醫院治療，現場急救行動圓滿成功。

林君軒表示，「當下其實沒有想太多，就是發現不對勁就先去看看，之後的動作也都是平常在隊上訓練的反射。所以能在第一時間跟現場的護理師、球友一起分工合作，順利完成生命之鏈。」他強調整起事件的成功不是他一個人的功勞，若沒有現場球友配合報案、取用AED，以及護理師的協助壓胸，整個流程無法這麼順利完成，「我只是剛好在對的時間、對的位置，做了應該做的事而已。」

林君軒準備貼上AED，護理師按壓CPR。（圖/宜蘭縣消防局提供）

林君軒也藉此機會感謝消防局平時的救護訓練與栽培，深刻體會到日常訓練的價值，「每一項訓練的要求與業務推動，都是為了讓我們在關鍵時刻能夠冷靜應對、有條不紊地完成職責。」

消防局表示，林君軒同仁於休假期間仍秉持消防人員使命感，在關鍵時刻展現高度專業與冷靜判斷，不僅即時介入施救，更同現場民眾通力合作，成功搶救一條寶貴生命，展現消防人員臨危不亂、守護民眾的精神典範。消防局也感謝所有協助急救的護理師和民眾，共同串聯起生命之鏈，讓急救任務得以圓滿完成。

延伸閱讀

影/屏東市區深夜飆仔競速 快打部隊到場查處

影/屏東內埔51歲男尋仇「開車撞進雞排店」 2人重傷

影/基隆廟口醉男持長刀與警對峙 前科累累是「頭痛人物」