羅東老店遭控賣酸湯圓！衛生局要查 業者曝可能原因：歡迎退換

鄰近羅東夜市的在地老店紅豆湯圓，遭控賣出臭酸生湯圓，宜蘭衛生局已立案調查。（翻攝宜蘭知識+臉書社團）

昨（21日）天是冬至，家家戶戶都來碗湯圓應景，不過宜蘭有消費者控訴，羅東在地專賣紅豆湯圓老店「外帶生湯圓臭酸」，不少網友附和同樣買到酸湯圓，店家Google評論也出現多起類似案例，對此，宜蘭縣衛生局已立案處理，業者今（22日）受訪表示，研判做好後未完全冷卻密封所致，強調每天新鮮現做，也願意讓消費者退換。

一名女網友昨（21日）在臉書社團「宜蘭知識+」發文，表示當天在羅東紅豆湯圓買到臭酸的生湯圓，打電話向店家求證沒人接，跑到現場還遇上店家休息，原PO也直言「這樣的品質真的很不行耶！」

文章引來不少人關注，同時也有人留言附和「我今天煮好吃幾顆，有酸的」、「我早上買回家馬上要煮，打開就有酸酸的味道了」、「我昨天買2盒也是酸酸的」，點開Google評論一看，也有不少臭酸評論。

今（22日）原PO在貼文更新進度，表示已向衛生局通報，今已立案處理；另外，紅豆湯圓陳姓老闆今接受媒體訪問，強調湯圓每天新鮮現做，懷疑可能是湯圓剛做好還有溫度就密封所致，加上後續若未馬上冷凍就容易變質，老闆表示，即使沒有湯圓，有疑慮都能退換，承諾會負起責任。





