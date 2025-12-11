羅東聖母醫院大愛器捐案例又被造謠成「國有器官」
網傳「一名羅東女，全身器官幾乎都被摘了，不知道是不是要救某個民進黨官員」？
挪用羅東聖母醫院大愛器捐案例，惡意誤導
近期有民眾檢舉，社群平台X上出現傳言，宣稱羅東有女子全身器官被摘，質疑內情不單純；在另一個社群平台Threads上也有諸多討論，懷疑台灣也有「國有器官」疑慮。經查，傳言所稱事件是婦人腦死遺愛人間的美事，卻被網路謠言放大、利用，誤導視聽。
一、網傳影片的原始事件是，一名宜蘭縣婦人因跌倒頭部重創，12月4日上午宣判腦死，因其曾簽署器官捐贈同意且註記於健保卡，為尊重病人心願、遺愛人間，醫院啟動器捐機制。病人捐出心臟、肺臟、腎臟、肝臟、眼角膜、血管和骨骼，於4日下午由國道警察協助開刀，分送至台大醫院、林口長庚醫院及台北榮總。
二、根據現有法律規範，台灣器官移植分配由器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心管理，且訂有分配原則，由登錄系統根據病患疾病嚴重程度、醫學評估條件及等候時間等客觀標準，執行器官捐贈手術前的交叉比對。
三、多名台灣器捐專家均指出，台灣的法規嚴格，機制運作彼此牽制，不容黑箱犯罪可能性。不管是「活摘器官」、「被死亡」、「被捐贈」等陰謀論揣測，在台灣醫療現場不可能出現。
傳言挪用醫院大愛器捐影片，暗示、誤導器官移植分配不公或連結「國有器官」想像，因此為易生誤解訊息。
背景
近日社群平台X有傳言宣稱「一名羅東女，全身器官幾乎被摘了」，並引用一段醫療運送畫面，稱「不知道是不是要救哪個民進黨官員」。另在Threads平台，也有貼文引用相關醫療畫面，並稱「羅東女全身幾乎都器捐，警車全程護送」；貼文底下則出現留言：「羅東...薄呱呱」、「那是活體時捐贈器官」、「提醒大家千萬不要簽捐贈器官唷！YT搜尋：國有器官」等論述。
查核
查核點一：網傳影片原始事件
宜蘭大愛器捐者助人 器官分送台大、林口長庚、北榮等院
（一）以關鍵字「羅東」「器捐」搜尋可知，宜蘭羅東一名女子日前因跌倒頭部重創，12月4日宣告腦死，因病人曾簽署器官捐贈同意，醫院啟動器捐作業，術後也有警方協助護送器官，送到台大、林口長庚等醫院。有諸多媒體均有報導這此事件（自由時報新聞網、匯流新聞網、中央社），也有媒體引用羅東聖母醫院提供的影像（中天新聞網）。經比對，網傳影片與媒體報導羅東聖母醫院器捐事件影像一致，為同一事件。
（二）羅東聖母醫院也於12月5日發佈新聞稿，該名病人因意外事故頭部受創，經治療仍無法延續生命，4日上午宣判腦死。病人在100年簽立器官捐贈同意書，並註記於健保卡。為尊重病人心願、遺愛人間，醫院啟動器捐機制。
醫院新聞稿也說明，4日下午第一輛救護車先將心臟護送到台大醫院，第二輛救護車接送肺臟及一顆腎臟至林口長庚醫院。更為了維護心肺重要器官之黃金移植時間，兩部救護車均申請警車及國道警察協助開路。其餘器官如：一顆腎臟、肝臟、眼角膜、血管及骨骼接送至台北榮總。
實際檢視院方新聞稿公布的照片，也與網傳影片一致。
（三）「台灣讚警」臉書粉專也貼出同一事件、不同視角的影片，證實12月4日國道警察開道協助器捐護送宜蘭往台北、林口任務。
查核點二：台灣可能發生「國有器官」事件嗎？
器捐議題遭扭曲 羅東在地醫院多次被捲入網路輿論
從今年4月開始，網路社群出現「薄瓜瓜娶了親藍醫院千金，2025醫院開始器官移植服務」等論述；另有網友轉分享上述說法，並附上一張羅東博愛醫院新聞稿的擷圖，內容為「羅東博愛醫院攜手北醫醫療體系移植中心，打造宜蘭地區器官移植服務新里程碑」等。也有傳言指涉「『國有器官』已經在我們身邊……」。
當時查核中心採訪器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心及移植專家並發佈查核報吿，傳言說法在台灣不可能成立。
今年6月和8月，也分別有謠言挪用器捐爭議或社會案件，同樣誤導台灣發生國有器官事件。
台灣器官捐贈移植法律嚴謹且有系統配對
器捐病主中心指出，人體器官捐贈和移植均受嚴格的法規所約束，並由器捐病主中心負責蒐集、登錄並管理器捐捐贈跟移植等工作。台灣在2005年開始啟用器官捐贈移植登錄系統，根據病患疾病嚴重程度、醫學評估條件及等候時間等客觀標準，執行器官捐贈手術前的交叉比對。
器捐病主中心董事長李明哲也曾於今年6月公開對外說明，在台灣，所有的大愛捐贈者都要被確認死亡，才能進行器官摘取，死亡後捐贈（Dead donor rule）是黃金準則，在台灣不會有人在不符合DDR的情況下被摘取器官。
台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥今年4月16日受訪時表示，傳言所稱情境不可能在台灣發生，因為台灣器官移植和捐贈的法律嚴謹，大愛捐贈器官都是留給台灣的病患使用，不會外流到其他國家，也不可能如傳言所暗示，成為中國器捐運作的一環。
陳益祥說，器官捐贈和移植牽涉高度專業的醫療技術，只有大醫院才有人力和資源處理，但大醫院絕對不會冒著違法風險、參與違法業務，而小醫院則沒有做器官移植或捐贈的資源或能力。
奇美醫院神經科系加護病房主任陳志金接受查核中心採訪時也表示，不管是器官捐贈或移植，在台灣都是由器捐病主中心的系統、依循既定的規則分配。當有病人有意願並符合大愛器捐條件，醫院端就會開始啟動作業，到登錄系統輸入相關血液檢體資料，器捐中心的系統就可以馬上比對、確認符合的受贈者。台灣大多數器捐都是走腦死判定，判定流程也相當嚴謹和複雜，很多病人就算有意願想捐，也可能因為不符腦死判定標準而無法如願。網路傳言揣測，有特定人需要器官，所以找到符合的人來「被捐贈」，這是絕對不可能的事情。
補充資料
部分網路言論污衊台灣器捐制度 對體制和家屬造成二度傷害
陳志金也說，網路社群的部分言論對器捐有諸多誤解與迷思，可能是不瞭解作業流程導致，每一件器捐可以圓滿，都是可遇不可求的事情。台灣器捐發展一路走來相當不易，過去勸募器官常被誤解是「禿鷹」，但近年社會風氣已經轉變，愈來愈多人瞭解大愛捐贈的無私與奉獻，也是往生者遺愛人間、協助其他病人重生的美事。網路社群的片面言論，傷害了台灣器捐系統的信任度，也可能對過去曾同意遺愛人間的家屬造成二次傷害。
