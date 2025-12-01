羅東藝穗節25週年紀念桌掛曆 典藏文化足跡

宜蘭縣羅東鎮公所隆重推出「羅東藝穗節廿五週年紀念桌曆、年掛曆」，以藝術形式記錄節慶歷程，邀請民眾共同慶祝羅東鎮的文化里程碑。羅東鎮長吳秋齡主持。（羅東鎮公所提供）

為迎接二O二六年，宜蘭縣羅東鎮公所隆重推出「羅東藝穗節廿五週年紀念桌曆、年掛曆」，以藝術形式記錄節慶歷程，邀請民眾共同慶祝羅東鎮的文化里程碑。於今（ 一）日上午九時三十分在羅東鎮公所中堂舉辦宣傳會特別邀請代表「小雪」節氣的賢文社區演出，展現羅東藝穗節自製服裝的精神。羅東鎮長吳秋齡強調，誠摯感謝所有曾為藝穗節投入心力的每一位夥伴，展望未來，藝穗節將持續發展，深化藝術教育、鼓勵青年參與，並擴展國際交流，讓文化成為羅東生活的一部分。

羅東藝穗節自二OO二年開辦以來，見證了羅東在文化與觀光上的轉型。從社區踩街、學校表演起步，到如今吸引數十萬人次參與的大型活動，每一步都凝聚著民間力量與在地創意。藝穗節不只是節慶，更是羅東文化發展的縮影。

為慶祝羅東藝穗節廿五週年，鎮公所特別策劃紀念桌曆與年掛曆，收錄由知名插畫家葉曼玲於二O二O年至二O二五年間創作的歷年主視覺設計作品。葉曼玲老師擅長以細膩筆觸描繪童趣風景與節慶氛圍，作品富有情感、溫暖人心。這份桌曆不僅記錄了節慶的視覺語言，更傳達了羅東長年深耕文化、推動創意的努力與成果。

羅東藝穗節廿五週年紀念桌曆、年掛曆定價皆為新臺幣一五0元。十二月二日星期二至十二月三日星期三上午九時-十二時、下午一時-四時，民眾只需捐出一一四年十一月至十二月間開立、未列印買受人統一編號、消費金額達廿五元以上之紙本發票三張，即可兌換二O二六桌曆或年掛曆一份。限量桌曆八00份、年掛曆八十份，每人每款限領一份，數量有限，兌完為止。此次活動所募集之發票將全數捐贈予慈善團體，歡迎民眾踴躍參與，以實際行動支持在地藝文，攜手邁向下一個精彩的廿五年。活動發放狀況如有變動，將公告於【羅東鎮觀光發展所臉書專頁】，敬請持續關注！