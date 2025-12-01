羅東藝穗節25週年紀念桌掛曆 典藏文化足跡

為迎接2026年，羅東鎮公所推出「羅東藝穗節25週年紀念桌曆、年掛曆」。（羅東鎮公所提供）

記者林坤瑋／羅東報導

為迎接二０二六年，羅東鎮公所隆重推出「羅東藝穗節二十五週年紀念桌曆、年掛曆」，以藝術形式記錄節慶歷程，邀請民眾共同慶祝羅東鎮的文化里程碑。藝穗節不只是節慶，更是羅東文化發展的縮影。

為慶祝羅東藝穗節二十五週年，鎮公所策劃紀念桌曆與年掛曆，收錄由知名插畫家葉曼玲創作的歷年主視覺設計作品。葉曼玲老師擅長以細膩筆觸描繪童趣風景與節慶氛圍，作品富有情感、溫暖人心。這份桌曆不僅記錄了節慶的視覺語言，更傳達了羅東長年深耕文化、推動創意的努力與成果。

鎮長吳秋齡感謝所有曾為藝穗節投入心力的每一位夥伴，展望未來，藝穗節將持續發展，深化藝術教育、鼓勵青年參與，並擴展國際交流，讓文化成為羅東生活的一部分。

羅東藝穗節二十五週年紀念桌曆、年掛曆定價皆為新臺幣一百五十元。二、三日上午九時至十二時、下午十三時至十六時，民眾只需捐出今年十一月至十二月間開立、未列印買受人統一編號、消費金額達二十五元以上之紙本發票三張，即可兌換二０二六桌曆或年掛曆一份。限量桌曆八百份、年掛曆八十份，每人每款限領一份，數量有限，兌完為止。