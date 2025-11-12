羅東蘇澳淹一片…「宜蘭女婿」蔣萬安出手了：7車16人、抽水機趕赴支援

記者陳思妤／台北報導

北市7車、16人、4英吋抽水機19部，今天下午整隊陸續出發，趕往災區（圖／台北市政府提供）

鳳凰颱風挾狂風暴雨，造成宜蘭多處淹水，而台北市長蔣萬安的太太石舫亘娘家就在宜蘭。他今（12）日表示，第一時間跟宜蘭代理縣長林茂盛連絡，是否需要提供支援。北市含7車、16人、4英吋抽水機19部今下午也整隊出發趕往災區前線支援。

蔣萬安今天上午受訪時表示，豪大雨造成宜蘭積淹水災情，昨天晚上特別關注，太太也非常關心，蘇澳、冬山都有淹水，他第一時間跟宜蘭代理縣長林茂盛連絡，是否需要提供支援，都可以隨時馬上派人力、機具，包括移動式抽水機等到宜蘭協助，讓宜蘭盡快復原。

蔣萬安說明，「林縣長說目前相關積淹水已經慢慢消退」，但有幾處可能還是需要後續協助，他也請對方不用客氣，隨時連絡，並交代相關單位與宜蘭的消防跟公務單位對接，只要有需要就隨時派去支援。

稍早，北市7車、16人、4英吋抽水機19部，也在今天下午整隊陸續出發，趕往羅東、蘇澳等災區前線支援。

