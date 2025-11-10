羅東資源回收車跨越雙黃線逆向行駛險撞休旅車 驚險畫面曝光

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮公所一輛資源回收車，昨天傍晚在羅東鎮維揚路違規跨越雙黃線，差點撞上對向休旅車，駕駛資收車的清潔隊員，與休旅車駕駛互嗆，影片被PO上網引來撻伐聲浪。警方今天(10日)表示，資收車逆向行駛，最高可處1800元罰鍰。

行車紀錄器拍攝畫面顯示，昨天下午5點多，一輛休旅車從羅東鎮維揚路巷子左轉維揚路時，對向資源回收車跨越雙黃線迎面而來，休旅車駕駛長按喇叭示警，不料，駕駛資收車清潔隊員竟說，「左轉線在這裡，有必要這樣嗎？」，休旅車駕駛回嗆「你逆向耶，還敢說」。

事發後，休旅車駕駛把行車紀錄器畫面PO上網，怒指「你們到底是怎麼甄選出這什麼素質的低能司機，都逆向了你要不要聽看看到底在講那什麼鬼話？」，網友留言，「開公家車，還敢不遵交通規則」、「這麼囂張啊」。

羅東警分局今天指出，檢視影像內容後，認定資收車逆向直行，已違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款不依規定駛入來車道 ，可處600元以上1800元以下罰鍰。

羅東鎮公所主秘蔡宜潔說，鎮公所會對當事人作懲處，並加強教育訓練，要求清潔隊車輛駕駛遵守交通規則，確保行車安全。

