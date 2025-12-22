羅東轉運站不便民 黃琤婷提６建議籲縣府速改善

羅東轉運站啟用後，轉乘便利性持續引發民眾討論。縣議員黃琤婷透過實地觀察、街頭訪談及社群平台蒐集大量使用者回饋，發現民眾對轉乘距離、動線設計與配套措施有高度共通的關切，相關問題已影響實際使用意願，縣府有必要系統性檢討。（黃琤婷提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

羅東轉運站啟用後，轉乘便利性持續引發民眾討論。對此，縣議員黃琤婷表示，她近日透過實地觀察、街頭訪談及社群平台蒐集大量使用者回饋，發現民眾對轉乘距離、動線設計與配套措施有高度共通的關切，相關問題已影響實際使用意願，縣府有必要系統性檢討。

黃琤婷指出，多數民眾指出，現行轉運站與羅東火車站之間距離較長，須穿越主要幹道，對長者、孕婦、行動不便者、攜帶大型行李及推嬰兒車的家庭而言，通行負擔明顯增加。亦有民眾反映，原本舊址轉乘較為便利，調整後反而增加步行距離與轉乘時間。

黃琤婷提出六項建議籲宜蘭縣府速改善包括：

一、檢討並調整公車與客運上下車點位置，評估是否回到或靠近原火車站周邊，以縮短實際轉乘距離。

二、規劃遮雨長廊或連續遮蔽設施，銜接轉運站與火車站，因應宜蘭多雨氣候。

三、審慎評估高架通道或地下通行空間的可行性，同時兼顧夜間安全、使用率與後續維護成本。

四、改善鋪面與無障礙動線設計，確保輪椅、嬰兒車及行李箱通行順暢。

五、強化指標系統與轉乘資訊，降低乘客與司機誤判動線的情形。

六、檢視轉運站空間使用效能，結合候車休憩與服務機能，提升整體友善度。